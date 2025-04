Transparente Designs haben ihren ganz eigenen Reiz – besonders dann, wenn sie Technik sichtbar machen, die sonst im Verborgenen arbeitet. Ob bei Computern, Lautsprechern oder einst dem Game Boy: Der Blick ins Innere fasziniert. Jetzt zeigt ein geleakter Prototyp, wie ein transparentes Design bei dem AirPods Case aussehen könnte.

Ein Prototyp mit Durchblick

Die Bilder von @LusiRoy8 zeigen ein AirPods Modell, das aus der EVT-Phase stammt, also der Phase des Engineering Verification Testing. In diesem Stadium wird ein Produkt auf Herz und Nieren geprüft, bevor es überhaupt in die engere Auswahl für die Serienproduktion kommt. Die hier gezeigte Variante bringt eine Besonderheit mit: Das Ladecase ist vollständig durchsichtig.

Die Platine, der Anschluss und technische Komponenten sind sichtbar. So wird deutlich, wie viel Technik in dem Gerät steckt. Und gleichzeitig fragt man sich unweigerlich, warum Apple eine transparente Version nicht längst auf den Markt gebracht hat.

Wer sich dennoch ein offeneres Design wünscht, wird zumindest bei Beats fündig. So sind die Beats Studio Buds Plus – ebenfalls Teil der Apple-Familie – auch in einer transparenten Variante erhältlich.