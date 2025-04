Einem aktuellen Bericht der New York Times zufolge plant Apple, die verspätete Veröffentlichung der Siri-Funktionen von Apple Intelligence im Herbst Mac zu reichen. Dadurch würde Apple digitaler Sprachassistent deutlich leistungsfähiger werden.

Apple Intelligence: neue Siri-Funktionen sollen im Herbst nachgereicht werden

Anfang März musste Apple öffentlich eingestehen, dass die Einführung des personalisierteren Siri-Erlebnisses länger als erwartet dauern wird. Das Unternehmen sprach davon, dass man die Funktionen im „kommendem Jahr“ nachreichen wird. Damit könnte allerdings nicht das nächste Kalenderjahr, sondern das nächste iOS-Jahr gemeint sein. Ist damit nun ab 2026 oder bereits ab Herbst 2025 mit der Freigabe von iOS 19 gemeint?

Die NYT berichtet nun, dass ihnen von Apple nahen Quellen zugetragen wurde, dass Apple weiterhin von einer Veröffentlichung der neuen Siri-Funktionen im Herbst überzeugt ist. Konkret heißt es

Apple hat die überarbeitete Siri-Version nicht eingestampft. Das Unternehmen plant, im Herbst einen virtuellen Assistenten zu veröffentlichen, der beispielsweise Fotos bearbeiten und auf Anfrage an Freunde senden kann, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen.

Die betreffenden Siri-Funktionen wurden bereits im Rahmen der WWDC 2024 mit der Ankündigung von iOS 18 vorgestellt und sollten mit einem iOS 18.X Update veröffentlicht werden. Zu den Funktionen gehören persönlicher Kontext, Erkennen von Bildschirminhalten und verbesserte App-Integration. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Persönlicher Kontext

Mit der Einführung von „Personal Context“ soll Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese verarbeiten. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten. Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

Erkennen von Bildschirminhalten

Eine weitere geplante Funktion ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen. Wenn euch jemand zum Beispiel eine Adresse per Textnachricht schickt, könnt ihr Siri sagen, dass diese Adresse zu euren Kontakten hinzugefügt werden soll, und Siri weiß, wovon ihr sprecht – ohne weitere Erklärungen.

Tiefere App-Integration

Zudem soll Siri eine tiefere App-Integration erhalten. Das bedeutet, dass Siri in der Lage sein wird, mehr in und zwischen Apps zu tun. Apple hat noch nicht allzu viel darüber gesagt, was Siri in den Apps machen kann. Ein paar Beispiele hat das Unternehmen dennoch aufgeführt: Hierzu zählen das Verschieben von Dateien von einer Anwendung in eine andere. Die Bearbeitung von Fotos, um diese dann an eine Person zu verschicken sowie die Erstellung einer Wegbeschreibung, um die Ankunftszeit per Nachricht zu verschicken, gehören zu den interessantesten Anwendungsmöglichkeiten.