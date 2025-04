Apple gestaltet die Ersteinrichtung eines Mac bereits sehr angenehm. Dank des Einrichtungsassistenten, der Verbindung zur iCloud und der Anmeldung mit eurem Apple-Account war das Ganze bislang eine Sache von wenigen Minuten. Mit dem Update auf iOS 18.4 wird das Einrichten eines neuen Mac jetzt noch komfortabler, indem ihr einfach mit dem iPhone oder iPad ein Muster scannt.

Mac mit dem iPhone oder iPad einrichten

Ab iOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 lassen sich neue Macs direkt mit einem iPhone oder iPad einrichten, das sich in der Nähe befindet. Voraussetzung ist, dass das Mobilgerät schon eingerichtet ist und mindestens iOS 18.4 beziehungsweise iPadOS 18.4 läuft. Dann erkennt der Mac beim ersten Start automatisch die Geräte in der Umgebung und bietet an, Daten wie Netzwerkeinstellungen, visuelle Anpassungen, Eingabehilfen oder auch iCloud Inhalte zu übernehmen.

Das Ganze läuft kabellos über WLAN und Bluetooth und erinnert an die bekannte Apple Watch Einrichtung. Auf dem Mac erscheint ein Muster, das ihr mit der Kamera eures iPhone oder iPad scannt. Alternativ funktioniert auch die Eingabe eines Codes.

Wenn das verwendete Mobilgerät schon mit einer Apple ID verknüpft ist, wird dieser Zugang automatisch für den neuen Mac übernommen. Ihr müsst nicht alles neu eingeben, könnt aber natürlich persönliche Details oder Einstellungen anpassen. Danach legt ihr wie gewohnt euer Nutzerprofil an und wählt ein Passwort.

Falls der automatische Weg mal haken sollte, steht weiterhin der Migrationsassistent zur Verfügung. Weitere Informationen zur Einrichtung findet ihr auf Apples Supportseite.