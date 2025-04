Zweimal pro Jahr führen die Analysten von Piper Sanders eine Umfrage unter US-Teenagern durch, um die Beliebtheit verschiedener Apple Produkte abzuklopfen. Bei der aktuellen Umfrage gaben 88 Prozent der befragten Teenager an, ein iPhone zu besitzen. 88 Prozent gaben zudem zu Protokoll, dass sich beabsichtigen, als nächstes Smartphone ein iPhone zu kaufen.

iPhone bei Teenagern immer beliebter

Aus der aktuellen Umfrage von Piper Sandlers geht hervor, dass die Zahl der iPhone-Besitzer unter Teenagern seit April 2024 um drei Prozent gestiegen ist und damit einen neuen Rekordwert erreicht.. Das iPhone ist seit langem das beliebteste Smartphone unter Teenagern in den USA, und die Zahl der Teenager, die ein iPhone besitzen, wächst stetig. Vor zehn Jahren, im April 2015, besaßen „nur“ 66 Prozent der befragten Teenager ein iPhone.

Während das iPhone bei US-Teens besonders beliebt sind, sind andere Apple Produkte nicht ganz in den iPhone-Sphären unterwegs. 45 Prozent der befragten Teenager haben ein kostenpflichtiges Spotify-Abonnement, während Apple Music mit 30 Prozent der zweitbeliebtesten Streaming-Dienste ist. Da Spotify auch kostenlos verfügbar ist, ist es mit 65 Prozent der Teenager der beliebteste Dienst. Apple TV+ ist bei Teenagern nicht beliebt, und weniger als ein Prozent gibt an, Sendungen auf Apple TV+ zu sehen. Netflix und YouTube waren mit 31 Prozent bzw. 26 Prozent der Teenager am beliebtesten.

Etwa 31 Prozent der Jugendlichen besitzen ein Virtual-Reality-Gerät, die meisten davon eine Oculus (25 Prozent). Nur ein Prozent der Jugendlichen besitzt ein Apple Vision Pro. Angesichts des hohen Preises ist dies nicht wirklich verwunderlich.