Zuletzt überarbeitete Apple das MacBook Pro im Oktober und brachte ein Upgrade mit M4, M4 Pro und M4 Max Chips sowie Thunderbolt 5 Anschlüssen. Auch wenn die neuen Modelle leistungstechnisch durchaus überzeugen können, liegt noch mehr in der Luft. So warten wir schon länger auf die Einführung von OLED-Displays, ein neues Design, 5G-Konnektivität und mehr. Wie MacRumors berichtet, dürfte die Wartezeit auf das große Upgrade nächstes Jahr zu einem Ende kommen. Was das MacBook Pro 2026 voraussichtlich bieten wird, haben die Kollegen nun zusammengefasst.

OLED-Display

Das MacBook Pro 2026 wird sich laut den aktuellen Gerüchten von der Mini-LED-Technologie verabschieden. Mehrere Berichte, darunter Aussagen des Marktforschungsunternehmens Omdia und des Display-Analysten Ross Young, deuten darauf hin, dass Apple im Jahr 2026 erstmals OLED-Displays für das MacBook einführen wird. OLED sorgt unter anderem für tiefere Schwarztöne, lebendigere Farben und einen besseren Kontrast.

Aller Voraussicht wird Apple die Tandem-OLED-Technologie für das MacBook Pro verwenden. Die bereits in den aktuellen iPad Pro Modellen eingesetzte Technologie bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen OLED-Displays. Hier werden zwei übereinander liegende organische Leuchtschichten verwendet, was zu einer höheren Helligkeit, verbesserter Energieeffizienz und längerer Lebensdauer führt.

Schlanker und leichter

Dank der OLED-Technologie plant Apple eine deutliche Designveränderung für das MacBook Pro. In Anlehnung an das ultradünne M4 iPad Pro soll auch Apples Premium-Laptop deutlich dünner und leichter werden als seine Vorgänger. Die Herausforderung wird darin bestehen, keine Kompromisse bei der Batterielaufzeit oder anderen wichtigen Funktionen einzugehen. Es wird interessant sein, zu sehen, wie Apple seine Prioritäten ausbalanciert.

Punch-Hole ersetzt die Notch

Laut einer prognostizierten Roadmap von Omdia plant Apple, die Notch beim MacBook Pro im Jahr 2026 zu ersetzen. So sollen die 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle ein „Punch-Hole“ für die Frontkamera erhalten. Ein MacBook Pro ohne Notch würde zusätzliche sichtbare Pixel auf dem Bildschirm bieten und so ein durchgängigeres und kohärenteres Display-Design schaffen. Wie bei aktuellen iPhone-Modellen könnte Apple um das Kamera-Loch eine Dynamic Island darstellen.

M6-Chip

Wenn Apple seinem Entwicklungstempo treu bleibt, erhält das MacBook Pro 2026 einen M6-Chip (einschließlich der stärkeren Varianten M6 Pro und M6 Max). Der Chip wird möglicherweise in einem hochmodernen 2nm-Verfahren hergestellt. Das könnte die Leistung und Energieeffizienz nochmals entscheidend verbessern. Der M6 soll ein fortschrittliches WMCM-Gehäuse verwenden, das es Apple ermöglicht, CPU, GPU, DRAM und Neural Engine noch enger zu integrieren.

5G-Modem

Laut Bloombergs Mark Gurman erhält das M6 MacBook Pro Apples hauseigenes 5G-Modem. Somit würde das MacBook erstmals mit einer 5G-Mobilfunkverbindung ausgestattet werden. Dabei soll bereits die zweite Generation des Modem-Chips im neuen MacBook Pro eingesetzt werden.