Bei Sonos weht ein frischer Wind. Nach einer Welle an Nutzerkritik rund um die überarbeitete Sonos-App zieht der Spezialist für vernetzte Lautsprechersysteme weitere Konsequenzen. So bringt der Konzern nun mit Hugo Barra einen erfahrenen Strategen in den Vorstand, der in der Tech-Welt kein Unbekannter ist.

Sonos holt sich KI- und Software-Profi ins Boot

Ein Blick auf Barros Vita zeigt schnell, warum Sonos sich diesen Neuzugang gesichert hat. Der ehemalige Google-Manager war maßgeblich am Aufbau von Android beteiligt. Danach trieb er bei Xiaomi die internationale Expansion voran und kümmerte sich später bei Meta um Virtual Reality. Barra ist auch Mitgründer von /dev/agents, einem Startup im Bereich der KI-Betriebssysteme.

Dass Barra nun den langjährigen Vorstand Mike Volpi ersetzt, ist kein Zufall. Sonos will sich neu aufstellen, mit einem stärkeren Fokus auf Software, Nutzererlebnis und vielleicht bald auch KI. So könnte Barras Expertise in Sachen künstliche Intelligenz auf künftige Produkte Einfluss nehmen. Konkrete Details gibt es dazu jedoch noch nicht.

Priorität hat zunächst die aktuelle Software-Baustelle: Die hauseigene App wurde im letzten Jahr neu aufgesetzt, aber für viele Nutzer deutlich verschlechtert. Funktionen verschwanden und die Bedienung wurde komplizierter. Auch wenn nachträglich Updates nachgeliefert wurden, sind noch immer nicht alle früheren Features zurück.

Die Berufung von Barra ist also ein klares Signal. Sonos will wieder stärker auf Softwarequalität setzen. Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde auch das Projekt einer eigenen TV-Streaming-Box mit dem Codenamen „Pinewood“ eingestampft. Stattdessen richtet sich der Hardware-Fokus nun auf die Weiterentwicklung des Era 100 Lautsprechers, der kürzlich erst im Preis gesenkt wurde.

Ohnehin scheint sich intern einiges zu bewegen. Unter der Leitung von Interimschef Tom Conrad, der inzwischen spürbaren Einfluss auf die strategische Richtung nimmt, ist laut Insidern wieder etwas mehr Optimismus im Team zu spüren. Conrad gilt sogar als heißer Kandidat für den dauerhaften CEO-Posten.