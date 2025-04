Die Apple Watch ermutigt uns, aktiv zu bleiben und auf die Gesundheit zu achten. Für Amanda Faulkner, eine Psychiaterin aus Neuseeland, war die Wirkung der Smartwatch noch viel entscheidender. So führten die Warnungen der Vitals-App zu einer Krebsdiagnose und einer schnellen Behandlung.

Apple Watch erkennt frühe Anzeichen von Leukämie

Nachdem Amanda jahrelang die ältere Apple Watch ihres Mannes benutzt hatte, stieg sie auf die Series 10 um. Zu den Funktionen der Smartwatch gehört die App Vitals, die über Nacht wichtige Gesundheitsdaten aufzeichnet. Dazu zählen Herzfrequenz, Körpertemperatur, Atemfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut und Schlafmuster. Jeden Morgen erstellt die App einen Bericht und weist auf ungewöhnliche Veränderungen hin.

Amanda erhielt zu ihrer Überraschung mehrere Warnungen von ihrer neuen Apple Watch. Ihre Ruheherzfrequenz war deutlich angestiegen – von typischen 55 Schlägen pro Minute auf Werte in den 90ern. Zunächst nahm Amanda an, dass die Uhr eine Fehlfunktion hatte. Doch die Benachrichtigungen hielten an. Schließlich wandte sie sich an ihren Hausarzt und übermittelte die Gesundheitsdaten direkt von ihrem Gerät.

Die Situation spitzte sich schnell zu. Ihr Arzt überwies sie in die Notaufnahme, wo umfassende Tests ergaben, dass sie an akuter myeloischer Leukämie, einer seltenen und aggressiven Form von Blutkrebs, erkrankt war. Das medizinische Personal teilte ihr mit, dass die Krankheit tödlich hätte enden können, wenn sie ihren Besuch nur um ein paar Tage verzögert hätte.

Seit ihrer Diagnose befindet sich Amanda in stationärer Behandlung und wird einer Chemotherapie unterzogen. Im Juli soll sie in Wellington eine Stammzellentransplantation erhalten. Bei dem Verfahren wird ihr Knochenmark durch das eines Spenders ersetzt. Die Transplantation birgt zwar ein 20-prozentiges Sterberisiko, aber die Früherkennung hat ihre Chancen deutlich verbessert.

In einem Interview mit The New Zealand Herald schreibt Amanda der Apple Watch zu, sie zum Handeln veranlasst zu haben. Ohne die ständigen Warnmeldungen der Vitals-App hätte sie vielleicht zu spät gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war. Auch ihr Ehemann Mike ist überzeugt, dass die Apple Watch eine „lebensverändernde“ Hilfe ist.