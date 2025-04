Laut mehreren Berichten in den sozialen Netzwerken, so hat Apple die Installation der haltbareren Regenbogenbögen auf dem Gelände des Apple Park abgeschlossen.

Der Regenbogen ist zurück im Apple Park

Habt ihr in der Vergangenheit bereits die ein oder andre Apple Keynote verfügt, so ist euch sicherlich schon einmal die ionische Regenbogen-Konstruktion bewusst geworden, die auf dem Gelände des Apple Campus in Cupertino steht. Anfang März wurde bekannt, dass die bunten Bögen, die stets die Apple Park Stage umgaben, abgebaut wurden.

Seit der Installation der Bühne und des Regenbogens, war die Bühne selbst eine temporäre Installation, die zu besonderen Anlässen wieder auftaucht wurde, während die umgebenen Regenbogen-Bögen ein fester Bestandteil blieben. Ihr plötzliches Verschwinden hat bei vielen die Frage aufgeworfen, ob Apple sie für immer ausrangiert hat. Allerdings gingen Insider davon aus, dass die Regenbögen nur temporär verschwunden sind.

The Rainbow Stage is back at #Apple Park! pic.twitter.com/3rGUOgSQzD — Retail Archive (@RetailArchive) April 11, 2025

Genau dies bestätigt sich nun. Apple hat an einer dauerhafteren Version der Struktur gearbeitet, die ursprünglich als Dekoration für die temporäre Bühne gedacht war. In den letzten Tagen wurden die Arbeiten abgeschlossen. Damit ist der Regenbogen, passend zur WWDC 2025, die am 09. Juni startet, wieder zurück an ihrem Bord. Wir gehen davon aus, dass Apple im Vorfeld seiner Entwicklerkonferenz Videos auf dem Gelände des Apple Parks dreht und den Regenbogen und die Bühne pünktlich zurückbringen wollte.