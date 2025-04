Im Herbst dieses Jahres wird Apple neue Apple Watch Hardware ankündigen auf den Markt bringen. Begleitend wird der Hersteller watchOS 12 veröffentlichen. Nun gibt es einen kleinen Vorgeschmack, welche Verbesserung das kommenden watchOS 12 mit sich bringen wird. Apple Intelligence wird nicht vollständig an Bord sein, vielmehr könnte watchOS 12 mit “powered by Apple Intelligence“ beworben werden.

watchOS 12 wird “powered by Apple Intelligence“

Mark Gurman von Bloomberg widmet sich mit der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters nicht nur Vision Pro und iPadOS 19, sondern auch der Apple Watch Familie. Der Apple-Insider weiß zu berichten, dass Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference zwei Themen in den Fokus stellen wird: Apple Intelligence und Solarium.

Solarium ist der interne Name der Designsprache für iOS, iPadOS und macOS. Die Apple Watch unterstützt derzeit nicht Apple Intelligence. Dies wird sich mit watchOS 12 auch nicht ändern. Nichtsdestotrotz möchte Apple offenbar neue Apple Watch Funktionen mit „powered by Apple Intelligence“ bewerben, obwohl die KI-Modelle nicht direkt auf dem Gerät laufen. Was Designänderungen angeht, wird die Apple Watch zwar einige neue Interface-Elemente erhalten, jedoch ohne einer größeren Überarbeitung.