Apple hat im Laufe des Jahres bereits einige wichtige Produktaktualisierungen auf den Weg gebracht, aber das Jahr 2025 ist noch lange nicht vorbei. Es steht noch viel auf dem Plan. Von neu designten iPhones über aktualisierte Macs bis hin zu neuen Apple Watch Modellen. MacRumors gibt uns heute einen Ausblick auf das, was wir von Apple dieses Jahr noch erwarten können.

Das iPhone 17 Lineup

Erwartungsgemäß, wird Apple im September neue iPhones vorstellen. Das diesjährige Lineup umfasst das iPhone 17, iPhone 17 Pro und das völlig neue iPhone 17 Air. Das Air-Modell soll sich durch einen ultradünnen Formfaktor auszeichnen. Das iPhone 17 Pro und Pro Max sollen ein überarbeitetes Rückkamerasystem erhalten, das in einer neuen Kameraleiste untergebracht wird.

Apple Watch Series 11 und Ultra 3

Die Apple Watch Series 11 und Ultra 3 sollen ihr aktuelles Design beibehalten. Das heißt aber nicht, dass es keine Neuerungen geben wird, auf die man sich freuen kann. Die Apple Watch Ultra 3 soll Unterstützung für Satellitenverbindungen und 5G RedCap (Reduced Capacity) erhalten. Zudem wird Apple aller Voraussicht die Erkennung von Bluthochdruck für die Series 11 und Ultra 3 einführen.

AirPods Pro 3

Es ist endlich an der Zeit, dass die AirPods Pro ein Update bekommen, und es klingt so, als ob es ein großes sein wird. Die AirPods Pro sollen ein neues Design erhalten. Zudem soll es eine bessere Audioqualität, Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung, einen schnelleren Chip und möglicherweise Gesundheitsfunktionen wie Temperatur- und Herzfrequenzüberwachung geben.

Mac Pro und MacBook Pro

Es wird erwartet, dass der Mac Pro, Apples letzter Intel-gestützter Rechner, mit einem M4-Chip endlich auf Apple Silicon umgestellt wird. Allein dieser Wechsel wird zu erheblichen Leistungs- und Effizienzsteigerungen führen.

Und dann ist da noch das MacBook Pro. Es wurde erst im Oktober 2024 aufgefrischt, bereitet sich aber bereits auf ein weiteres Update vor, das im Oktober 2025 erscheinen soll. Zu erwarten ist hier ein M5-Upgrade, aber kein Redesign.

Apple TV 4K

Das nächste Apple TV 4K soll einen schnelleren Prozessor für High-End-Gaming bieten und möglicherweise Apple Intelligence unterstützen. Beim Design wird es wahrscheinlich keine Neuerungen geben.

HomePod mini

Der HomePod mini könnte sein erstes Update mit einem schnelleren Chip der S-Serie, einem von Apple entwickelten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip und neuen Farboptionen erhalten.

AirTag 2

Apple soll für den neuen AirTag einen fortschrittlicheren Ultra-Wideband-Chip nutzen, der bereits bei aktuellen iPhones zum Einsatz kommt. Neben der präziseren Ortung wird sich dank des Chips auch die Reichweite verbessern. Zudem soll es Sicherheitsverbesserungen geben. So heißt es in der Gerüchteküche, dass der integrierte Lautsprecher schwerer zu entfernen sein wird. Apple sieht diese Änderung als Teil einer Anti-Stalking-Initiative, die es für jeden schwieriger macht, einen AirTag zu manipulieren. An dem äußeren Design des AirTag soll sich hingegen nichts ändern.