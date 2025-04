Auf Apple TV+ tummeln sich nur zahlreiche Original-Serien, auch die Anzahl der Original-Filme auf dem Video-Streaming-Portal steigt stetig an. Mit „Come See Me in the Good Light“ feiert im Herbst dieses Jahr ein weitere Film sein Debüt.

Apple Original Films sichert sich den mit dem Sundance Festival-Lieblingspreis ausgezeichneten Film „Come See Me in the Good Light“

Apple TV+ gab heute bekannt, dass man sich die weltweiten Rechte an dem gefeierten Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ von Regisseur Ryan White gesichert hat, der für das Sundance Film Festival 2025 ausgewählt und mit dem Festival Favorite Award ausgezeichnet wurde.

„Come See Me in the Good Light“ ist eine ergreifende und unerwartet komische Liebesgeschichte über die Dichterinnen Andrea Gibson und Megan Falley, die mit Freude, Witz und einer unerschütterlichen Partnerschaft einer unheilbaren Krebsdiagnose begegnen. Durch Lachen und unerschütterliche Liebe verwandeln sie Schmerz in Sinn und Sterblichkeit in eine bewegende Hommage an die Widerstandsfähigkeit.

„Come See Me in the Good Light“ wird von White („Pamela, A Love Story“, „The Keepers“, „Visible: Out on Television“) inszeniert, der zusammen mit Jessica Hargrave („Pamela, A Love Story“, „The Keepers“, „Visible: Out on Television“), Tig Notaro („The Morning Show“, „Star Trek“, „Am I OK?“) und Stef Willen („Em“, „Have Tig at Your Party“) auch als Produzent fungiert.

„Come See Me in the Good Light“ feiert diesen Herbst sein weltweites Debüt auf Apple TV+.