Die Apple Watch wurde im September 2014 angekündigt und feierte am 24. April 2025 ihren Verkaufsstart. Apple greift das Jubiläum mit einer besonderen „Global Close Your Rings Day“-Challenge auf. Dieses Mal erhaltet ihr nicht nur eine virtuelle Auszeichung sowie zehn animierte Sticker und ein animiertes Badge für Nachrichten, sondern könnt euch in den Apple Stores auch eine spezielle Anstecknadel abholen.

Apple Watch feiert 10-jähriges Jubiläum mit der „Global Close Your Rings Day“-Challenge

In wenigen Tagen feiert die Apple Watch ihr 10-jähriges Jubiläum. Genau so lange werden Nutzer rund um den Globus animiert, die Fitness-Ringe ihrer Smartwatch zu schließen. Ihr erhaltet wertvolle Einblicke in eure Workouts, euer Training und vieles mehr, und das bei einer Vielzahl von Aktivitäten. Dank ihrer fortschrittlichen Sensortechnologie liefert die Apple Watch Anwendern auch Informationen über wichtige Aspekte ihrer Gesundheit, darunter Schlaf, Herz- und Menstruationsgesundheit.

24. April: Global Close Your Rings Day

Am 24. April werden alle Apple Watch Nutzer animiert, ihre drei Fitnessringe zu schließen und dann unter #CloseYourRings zu teilen, was sie unternommen haben. Diejenigen, die alle drei Aktivitätsringe schließen, erhalten eine limitierte Auszeichnung sowie zehn animierte Sticker und ein animiertes Badge für Nachrichten.

Dieses Mal geht Apple mit seiner Apple Watch Challenge noch einen Schritt weiter. Zur Feier des Global Close Your Rings Day könnt ihr eine besondere Anstecknadel erhalten, die von der Auszeichnung inspiriert ist. Ihr könnt die die Anstecknadel ab dem 24. April in Apple Stores weltweit abholen, solange der Vorrat reicht.

Da Klappern zum Handwerk gehört, geht Apple in einem begleitenden Artikel im Newsroom noch auf die Apple Heart and Movement Study ein und thematisiert weitere Funktionen der Apple Watch. So schreibt Apple unter anderem