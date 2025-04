Apple arbeitet bereits an neuen Vision Pro Modellen. Dies ist offenbar nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu Tim Cook großer Vision, die sich in den letzten zehn Jahren nicht geändert hat. Der Apple Chef träumt von einer leichten und komfortablen Augmented-Reality-Brille, die man den ganzen Tag tragen kann. Das AR-Element überlagert dabei Daten und Bilder über reale Ansichten.

Tim Cook interessiert sich angeblich für nichts anderes

Mark Gurman berichtet in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters davon, dass es Tim Cook die Idee einer leichten AR-Brille zur obersten Priorität für das Unternehmen gemacht hat. Er ist fest entschlossen, ein branchenführendes Produkt zu entwickeln, bevor es Meta tut. Eine mit der Materie vertraute Person spricht davon, dass sich Tim Cook für nichts anderes interessiert. Es ist das Einzige, womit er sich aus Sicht der Produktentwicklung wirklich beschäftigt.

Nichtsdestotrotz wird es noch viele Jahre dauern, bis eine echte AR-Brille marktreif ist. Verschiedene Technologien müssen noch perfektioniert werden, darunter Displays mit außergewöhnlich hoher Auflösung, ein Chip mit ausreichend Leistung und ein winziger Akku, der täglich mehrere Stunden Strom liefern kann. Apple muss außerdem Anwendungen entwickeln, die ein solches Gerät so attraktiv wie das iPhone machen. Und all das muss in großen Mengen zu einem Preis verfügbar sein, der Nutzer nicht abschreckt.

In dem Bericht hießt es weiter, dass der iPhone-Hersteller nach einer Übergangslösung sucht und die Apple Watch und die AirPods in den nächsten Jahren mit KI-fähigen Kameras auszustatten.

Doch angesichts der Haltung von Apple zum Thema Datenschutz und der Vorliebe, die Menschen dazu zu drängen, iPhones zum Aufnehmen von Bildern und Videos zu verwenden, diskutiert das Unternehmen aktiv darüber, ob es die Brille auch zum Aufnehmen von Medien wie Konkurrenzmodelle zulassen wird.

Apple verfügt verfügt zweifelsohne über das notwendige Know-how bei Chips, Software, Fertigung und Apps, um in der Branche eine führende Rolle zu spielen. Das Unternehmen muss nur einen Weg finden, sich gegen die wachsende Konkurrenz durchzusetzen. Bis zur finalen Lösung dürften allerdings noch ein paar Jahre vergehen.