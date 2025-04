Apple konnte sich im ersten Quartal des Jahres 2025 den ersten Platz beim globalen Smartphone-Ranking sichern. Kein anderes Unternehmen konnte in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr Smartphones verkaufen. Unter anderem dürfte der Verkaufsstart des iPhone 16e im Februar dafür gesorgt haben, dass sich Apple die Spitzenposition sichern konnte.

iPhone 16e verhilft Apple zu Platz 1

Glaubt man den Daten der Analysten von Counterpoint, so konnte Apple erstmals in einem ersten Quartal die Krone des weltweiten Smartphone-Marktes erobern. Alles in allem ist der globale Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent gewachsen. Dieser wurde durch das Wachstum in den Schwellenmärkten und einen subventionsbedingten Nachfrageschub in China angetrieben.

„Der Markt startete 2025 durchwachsen. Im ersten Quartal verbesserten sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter , insbesondere in den Schwellenländern. Reife Märkte wie Nordamerika, Europa und China zeigten jedoch nach einer Erholung im Jahr 2024 Ermüdungserscheinungen. Besonders stark waren die Umsätze im Januar, da die Nachfrage in China durch Subventionen anstieg. Die Dynamik hielt mit wichtigen Produkteinführungen wie dem Samsung S25 und dem iPhone 16e an , drehte sich jedoch schnell, als die wirtschaftlichen Unsicherheiten und das Risiko eines Handelskriegs zunahmen, insbesondere gegen Ende des Quartals. Wir analysieren weiterhin politische Veränderungen und prognostizieren derzeit trotz des Wachstums im ersten Quartal einen Marktrückgang im Vergleich zum Vorjahr für 2025.“

Blicken wir etwas detaillierter auf die Zahlen. Apple belegt mit 19 Prozent Markt Platz 1 des Rankings (+4% verkaufter Geräte). Platz 2 geht mit 18 Prozent an Samsung (-5%). Den letzten Platz auf dem Treppchen könnte sich Mi mit 14 Prozent (+5%) ergattern. Dahinter folgen vivo mit 8 Prozent (+6%) und oppo mit 8 Prozent (-1%).