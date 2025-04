Wie Variety berichtet, wird die Apple TV+ Comedy-Serie „Mythic Quest“ eingestellt. Nach vier Staffeln voller schrägem Bürochaos, herzlicher Charaktere und satirischer Anspielungen auf die Videospielindustrie zeigte Apple TV+ das Finale der vierten Staffel am 26. März. Da bei den Dreharbeiten noch nicht bekannt war, dass die Serie mit der vierten Staffel ein Ende finden wird, hat es Apple den Machern nachträglich ermöglicht, ein neues Finale zu schreiben.

Mythic Quest erhält würdigen Abschluss

Mythic Quest startete im Jahr 2020 auf Apple TV+ und wurde schnell zum Publikumsliebling. Mit Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Danny Pudi und David Hornsby in den Hauptrollen schuf die Serie ihr eigenes kleines Universum innerhalb der fiktiven Spieleschmiede „Mythic Quest Studios“. Dabei wurde nicht nur die Entwicklung von Spielen behandelt. In vier Staffeln ging es auch um Egos, Pannen, persönliche Geschichten und alles, was dazwischen lag.

Das unfreiwillige Finale wurde bereits am 26. März veröffentlicht. Erst später entschied sich Apple dazu, die Serie nicht weiterzuführen, was zur Folge hatte, dass „Mythic Quest“ nicht das Ende erhalten hat, das sich die Produzenten und Fans gewünscht haben. Deshalb ermöglichte es Apple den Machern, nachträglich ein neues Finale zu drehen. In einem gemeinsamen Statement stellten die Co-Schöpfer Megan Ganz, Rob McElhenney und David Hornsby klar, dass das neue Finale eine Chance sei, sich richtig zu verabschieden. Nicht mit einem Cliffhanger, sondern mit einem Schlussstrich, der für die Geschichte und die Figuren stimmig ist.

Apples Entschluss, Mythic Quest abzusetzen, kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen seine Streaming-Strategie neu bewertet. Da Apple TV+ Berichten zufolge bis zu 1 Milliarde Dollar pro Jahr verliert, werden Einschnitte vorgenommen. Für viele Streaming-Plattformen ist es schwer, ein Gleichgewicht zwischen Qualitätsinhalten und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu finden. Selbst ein Highlight wie Mythic Quest ist dagegen nicht immun.

Die überarbeitete Finalfolge von Mythic Quest erscheint laut Variety bereits diese Woche auf Apple TV+.