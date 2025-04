Beats erweitert sein Produktportfolio und hat soeben „Beats Kabel“ angekündigt. Diese sind als USB-C auf USB-C, USB-A auf USB-C und USB-C auf Lightning in vier Farben verfügbar. Einzeln kostet die Kabel 24,95 Euro, für das Doppelpack werden 38,95 Euro fällig.

Beats kündigt „Beats Kabel“ an

Im Herbst letzten Jahres brachte Beats gemeinsam mit der neuen iPhone 16 Serie auch iPhone Cases auf den Markt (hier unser Test). Am heutigen Tag erweitert der Hersteller sein Portfolio und kündigt seine allererste Kollektion neuer verstärkter Kabel in verschiedenen Längen und Farben an. Beats Kabel können ab heute auf apple.com/de in vier elektrisierenden Farben – Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot – für 24,95 Euro für ein einzelnes Kabel und 38.95 Euro für ein Doppelpack bestellt werden.

Beats setzt bei seinen Kabeln auf ein geflochtenes Design, das Kabelsalat verhindert und für verbesserte Strapazierfähigkeit ohne Ausfransen sorgt. Die Kabel sind in den zwei praktischen Längen 1,5m und 20cm erhältlich.

„Pill People“ Kampagne

Zur Feier des Marktstarts von Beats in dieser neuen Kategorie, kehren die kultigen „Pill People“ für einen Comedy-Spot zurück, in dem sie die Merkmale und Nutzung der Kabel ins Rampenlicht rücken. Die Kampagne mit den Stimmen der Comedians Ben Marshall, Desi Banks und Megan Stalter ist ab sofort auf allen Social Media-Kanälen von Beats abrufbar.

Knallige Farben

Beats Kabel sind in einem Spektrum an Farben erhältlich darunter Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot und können in verschiedenen Längen ausgewählt werden, darunter:

USB-C auf USB-C (1,5 m) in Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot.

USB-A auf USB C (1,5 m) sind in Power-Schwarz, Energie-Grau und Blitz-Rot.

USB-C auf Lightning (1,5 m) in Power-Schwarz und Energie-Grau und Blitz-Rot.

USB-C auf USB-C (Doppelpack, 1,5 m) in Power-Schwarz.

USB-A auf USB-C (Doppelpack, 1,5 m) in Power-Schwarz.

USB-C auf USB-C (20 cm) in Power-Schwarz.

USB-A auf USB-C (20 cm) in Power-Schwarz.

USB-C auf Lightning (20 cm) in Power-Schwarz.

USB-A auf USB-C (1,5 m) und USB-C auf Lightning (1,5 m) in Blitz-Rot werden ab diesem Sommer verfügbar sein.

Preise und Verfügbarkeit

Beats Kabel können ab heute für 24,95 Euro (1,5 m und 20 cm) und 38.95 Euro (1,5 m, Doppelpack, USB-C auf USB-C und USB-A auf USB-C) auf apple.com/de bestellt werden. In den Stores sind sie ab Donnerstag, 17. April verfügbar.