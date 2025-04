Apple bereitet sich anscheinend auf eine neue Werbeaktion in seinen Stores vor, bei der es nicht nur darum geht, den Umsatz anzukurbeln, sondern auch dem Planeten etwas Gutes zu tun. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, wird Apple ab dieser Woche eine einmonatige Recycling-Aktion starten, bei der Kunden bis zu 20 US-Dollar Rabatt auf ausgewähltes Zubehör erhalten, wenn sie alte Elektronikgeräte zum Recycling bringen. Ob die Aktion auch außerhalb der USA angeboten wird, ist nicht bekannt.

Laut Gurman wird die Recycling-Aktion morgen offiziell angekündigt und dann einen Monat lang laufen. Es liegt nahe, dass Apple die Aktion in Verbindung mit dem Earth Day (Tag der Erde) bewirbt, der dieses Jahr am 22. April stattfindet. Das Unternehmen nutzt den jährlichen Umwelt-Tag stets als Bühne, um seine Bemühungen um Nachhaltigkeit hervorzuheben.

Das Besondere an der Apple Store Umweltinitiative ist, dass es sich bei den Recycling-Geräten um Artikel handelt, die sonst nicht für eine Inzahlungnahme infrage kommen. Bei vorangegangenen Umwelt-Aktionen mussten die Geräte noch nicht einmal von Apple stammen, was dieses Mal wahrscheinlich wieder der Fall sein wird. Bei der Aktion bietet das Unternehmen eine Geldprämie im Austausch, wenn ein neues Zubehör-Produkt gekauft wird. Gurman spricht von einem Rabatt von 10 Prozent (bis zu 20 Dollar).

Voraussichtlich gelten die Rabatte für den Kauf neuer AirPods, AirTags, Apple Pencil, Apple Watch Armbänder, Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad und iPhone-Hüllen. Natürlich müssen wir abwarten, bis Apple die neue Verkaufsaktion offiziell ankündigt, bevor es genauere Details gibt. Vor allem wird interessant sein, ob die Aktion auch außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten wird.

