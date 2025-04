Erst kürzlich wurde AnkerMake in EufyMake umbekannt. Nun gibt es das erste komplett neue Produkt unter der Kreativ-Brand von Anker Innovations und dieses hat es in sich. EufyMake kündigt den eufyMake UV-Drucker E1 an. Als UV-Drucker mit 3D-Textur ist der E1 der erste seiner Art für den Privatgebrauch, den Start in ein neues Hobby oder gar in ein lukratives Nebengewerbe. Der UV-Drucker bietet eine professionelle Drucktechnologie im kompakten Format.

Der E1 lässt sich ab sofort auf der Webseite von eufyMake vorbestellen. Wer sich bis zum 28. April für eine Anzahlung von 45 Euro entschließt, sichert sich Rabatte von bis zu 560 Euro und eine bevorzugte Auslieferung in diesem Sommer. Einen Tag später, am 29. April, startet eufyMake eine Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne mit lukrativen, aber begrenzten Early-Bird-Preisen ab 1.499 US-Dollar (umgerechnet 1.323 Euro) für NutzerInnen, die den eufyMake UV-Drucker E1 besonders schnell bei sich einziehen lassen wollen.

eufyMake UV-Drucker E1 offiziell vorgestellt

eufyMake schreibt

Durch die innovative Amass3D-Technologie lassen sich 3D-Texturen mit einer Höhe von bis zu fünf Millimetern auf die vielfältigsten, flachen Oberflächen sowie rotierenden Materialien verewigen. Auch längere Roll-to-Film-Drucke sind problemlos möglich. Einfach gesagt: Der E1 druckt mühelos auf nahezu jeder Oberfläche. Auf die Qualität der Drucke und Farben hat das keinerlei Auswirkungen, da das ColorMaestro-System Millionen präzise, lebendige Farbnuancen liefert. Sei es auf Holz, Metall, Glas, Leder oder Acryl. Selbst auf runden Thermobechern oder Gläsern lassen sich die Lieblingsmotive drucken. Diese werden ganz einfach in der optional erhältlichen Rotationsmaschine eingespannt, der Drucker dreht die Gefäße während des Druckvorgangs automatisch. Wer seine eigenen Sticker entwerfen und zum Leben erwecken möchte, nutzt dafür die ebenfalls als Zusatztool erhältliche „Direct to Film“ (DTF) Laminiermaschine von eufyMake.

Das mit künstlicher Intelligenz (KI) gestützte, hauseigene eufyMake Designerstudio – für Windows und MacOS erhältlich – sowie die eufyMake-App – für iOS und Android – machen das Designen zum Kinderspiel. Durch die intuitive Oberfläche toben sich Nutzer bei der Erstellung eigener Werke aus oder nutzen ihre Lieblingsmotive aus über 50.000 Vorlagen, die durch den Aufbau einer Community weiterwachsen dürften.

Die genau Preisübersicht für den Kickstarter-Launch am 29. April 2025

Für Inhaber einer offiziellen Webseite-Einzahlung : 1.499 US-Dollar. Beinhaltet: eufyMake UV-Drucker und ein kostenloses UV-Tinten-Paket (im Wert von 299 US-Dollar). Die Anzahl ist äußerst begrenzt. Das Paket ist für NutzerInnen garantiert, die sich ihren Platz über die offizielle Webseiten-Einzahlung während der Pre-Launch-Phase gesichert haben.

Begrenztes Super Early Bird Bundle: 1.699 US-Dollar. Beinhaltet: eufyMake UV-Drucker und ein kostenloses UV-Tinten-Paket (im Wert von 299 US-Dollar). Die Verfügbarkeit ist streng limitiert und nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"-Prinzip ausgelegt

1.699 US-Dollar. Beinhaltet: eufyMake UV-Drucker und ein kostenloses UV-Tinten-Paket (im Wert von 299 US-Dollar). Die Verfügbarkeit ist streng limitiert und nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip ausgelegt Standard-Crowdfunding-Paket: 1.899 US-Dollar. Beinhaltet: eufyMake UV-Drucker und ein kostenloses UV-Tinten-Paket (im Wert von 299 US-Dollar). Sobald das Super Early Bird Bundle ausverkauft ist, folgt das Standard-Paket.

Alle Informationen zum neuen eufyMake E1 findet ihr hier.