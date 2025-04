Spotify bietet jetzt auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein seinen Hörbuch-Katalog an. Ab sofort steht euch als Spotify-Abonnent ein Katalog mit über 350.000 Hörbüchern zur Verfügung. Darunter sind viele deutschsprachige Titel wie Cornelia Funkes „Tintenherz“ sowie französische und italienische Inhalte.

Hörbücher im Spotify-Abo

Mit einem Spotify Abo stehen euch jeden Monat zwölf Stunden Hörzeit aus dem neuen Hörbuch-Katalog zur Verfügung. Wer mehr hören möchte, kann weitere Zeitpakete erwerben. Zehn zusätzliche Stunden kosten 9,99 Euro. Einzelne Titel sollen sich auch unabhängig vom Abo gegen Bezahlung freischalten lassen. Die Preise hierfür sind derzeit noch nicht bekannt.

Zusammen mit dem neuen Angebot liefert Spotify gleich mehrere Features mit, die das Hören von Hörbüchern angenehmer machen sollen. Ein neuer Tab führt direkt zu den Hörbüchern. Ein Einschlaftimer sorgt dafür, dass die Geschichte nicht weiterläuft, wenn ihr bereits eingeschlafen seid. Zudem merken sich automatische Lesezeichen, die zuletzt gehörte Stelle. Dazu kommen personalisierte Empfehlungen und ein eigener Abschnitt mit handverlesenen Tipps vom Spotify-Team.

Im Laufe des Tages soll das Hörbuch-Angebot für alle berechtigten Nutzer freigeschaltet werden. Mit der Erweiterung baut Spotify seine Plattform weiter aus und spricht gezielt all jene an, die gerne in Geschichten eintauchen. Ob zum Einschlafen, unterwegs oder beim Aufräumen. Jetzt eben auch direkt bei Spotify.