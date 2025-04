Apple TV+ erweitert sein Portfolio, dieses Mal um eine weitere Serie. Vorab gibt es nun einen ersten Ausblick auf die neue Drama-Serie „Smoke“. Diese debütiert am 27. Juni 2025 auf dem Apple Video-Streaming.

„Smoke“: Apple TV+ gibt ersten Ausblick

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf das neue Krimidrama „Smoke“ gewährt. Taron Egerton spielt die Hauptrolle und ist als ausführender Produzent tätig. Die Serie wurde von Dennis Lehane kreiert. Die neunteilige Serie feiert am Freitag, den 27. Juni 2025, weltweit auf Apple TV+ Premiere. Zum Start warten direkt die ersten beiden Folgen auf euch. Anschließend folgen immer freitags bis zum 8. August 2025.

Um was geht es in der Serie? Inspiriert von wahren Begebenheiten folgt „Smoke“ einem besorgten Detektiv und einem rätselhaften Brandermittlungsbeamten, die den Spuren zweier Serienbrandstifter folgen. Mit Egerton als Brandermittlungskommissar Dave Gudsen und der Emmy-nominierten Jurnee Smollett als Polizeidetektivin Michelle Calderone sind in „Smoke“ außerdem Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, die Emmy-nominierte Anna Chlumsky, Adina Porter, der Oscar- und Emmy-nominierte Greg Kinnear und der Emmy-Preisträger John Leguizamo zu sehen.