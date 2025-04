Apple nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Updates zu veröffentlichen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 18.4.1 und iPadOS 18.4.1 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1, HomePod Software und visionOS 2.4.1 weiter.

macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1 und visionOS 2.4.1 sind da

In den letzten Tagen deutete sich bereits an, dass Apple zeitnah Bugfix-Updates veröffentlichen wird. Diese stehen ab sofort bereit. Auf iOS 18.4.1 und iPadOS 18.4.1 folgen nun macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1, HomePod Software und visionOS 2.4.1. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. Vielmehr handelt es sich um ein reines Bugfix-Update. In den jeweiligen Release-Notes spricht Apple von Fehlerverbesserungen und Leistungsverbesserungen.

Viel Erfolg beim updaten.