Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Nun kündigt sich die nächste Challenge an. Am 22. April 2025 findet die sogenannte „Earth Day“-Herausforderung statt.

Apple Watch Challenge zum Earth Day 2025 geplant

Auch in diese Jahr veranstaltet Apple eine Apple Watch Herausforderung zum Earth Day. Diese findet traditionell am 22. April statt. Um die Challenge am Tag der Erde zu meistern, müsst ihr mindestens ein 30-minütiges Workouts durchführen. Es heißt

Feier am 22. April den Tag der Erde und gewinne diesen Preis mit einem Training von mindestens 30 Minuten. Gehe dafür unbedingt nach draußen!

Mit den Herausforderungen möchte Apple seine Nutzer animieren, sportlich tätig zu sein. Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die in iMessage oder FaceTime genutzt werden können. Nach der Challenge ist vor der Challenge. Bereits am 24. April findet schon die nächste Herausforderung statt.