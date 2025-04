OpenAI führt mit ChatGPT bereits das KI-Wettrennen an, nun will das Unternehmen anscheinend auch die Social-Media-Welt erobern. Wie The Verge berichtet, entwickelt OpenAI ein eigenes soziales Netzwerk, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von KI-Funktionen liegt.

OpenAI testet soziales Netzwerk

Obwohl das Social-Media-Projekt noch nicht öffentlich gemacht wurde, hat OpenAI-CEO Sam Altman Berichten zufolge mit externen Kontakten gesprochen, um Feedback einzuholen. Es soll sogar bereits einen internen Prototyp geben, der unter anderem eine KI-Bilderzeugung integriert hat. Ein weiteres Konzept hinter dem Prototyp ist die Verwendung von KI, um die Qualität der geteilten Inhalte zu verbessern. Anstatt dass die Nutzer ihre Beiträge komplett selbst verfassen, könnte die KI dabei helfen, sie ansprechender und effektiver zu gestalten.

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob OpenAI plant, die Social-Media-Funktionen als eigenständige Anwendung auf den Markt zu bringen oder diese direkt in ChatGPT integrieren will. Unabhängig, für welchen Weg sich OpenAI entscheidet, wird es das Unternehmen mit harter Konkurrenz zu tun haben. Vor allem der wachsende Konkurrenzkampf zwischen Altman und Elon Musk dürfte sich verschärfen. Im Februar unterbreitete Musk erst ein unaufgefordertes Angebot in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar zur Übernahme von OpenAI. Altman lehnte ab und konterte mit einem augenzwinkernden Angebot, Musks Social-Media-Plattform „Twitter“ für 9,74 Milliarden Dollar zu kaufen.

Während X (ehemals Twitter) bereits mit einer kostenlosen Version seines KI-Chatbots Grok experimentiert, bereitet Meta die Veröffentlichung einer KI-Assistenten-App mit sozialem Feed vor, was alle drei Unternehmen auf einen potenziellen Kollisionskurs im Bereich der KI-unterstützten sozialen Medien bringt.

Der strategische Vorteil einer eigenen Social-Media-Plattform liegt auf der Hand. Durch den Betrieb eines eigenen sozialen Netzwerks würde OpenAI Zugang zu weiteren Nutzerinteraktionen und Feedback erhalten. Diese Art von Daten ist für das Training von KI-Modellen äußerst wertvoll. Musks Grok nutzt bereits Inhalte von X. Auch Meta stützt sich bei der Entwicklung von Modellen wie Llama auf seinen riesigen Pool an Nutzerdaten. OpenAI wird in gleicher Weise davon profitieren und dabei seine Abhängigkeit von Drittquellen verringern.