Das nächste Kapitel in Apples Mixed-Reality-Reise nimmt langsam Gestalt an. So tauchen immer mehr Gerüchte rund um neue Vision-Headsets auf. Der neueste Leak liefert uns nun Details über Apples Pläne für ein leichteres und dünneres visionOS Gerät, das „Apple Vision Air“ heißen könnte.

Apple plant ein leichteres Mixed-Reality-Headset

Laut dem Leaker Kosutami soll sich das nächste Gerät der Vision-Familie deutlich vom aktuellen Vision Pro Headset unterscheiden. Dem Leak zufolge wird Apples neues Headset nicht nur dünner sein, sondern auch Titan verwenden, um das Gewicht zu reduzieren. Wie Kosutami in einem weiteren Post klarstellt, wird Titan vor allem bei den internen Komponenten eingesetzt, von außen soll weiterhin größtenteils Aluminium verwendet werden.

Auch optisch soll es ein Upgrade geben. Wie Kosutami ausführt, wird das Vision Air Headset eine dunkle Oberfläche haben, die an das Schwarz des iPhone 5 erinnert. Er beschreibt es als eine „mitternachtsschwarze Oberfläche“. Man denke an Graphit mit einem tiefblauen Unterton. Der Leaker zeigte vor kurzem auch eine Reihe von Bildern eines farblich passenden Lightning-ähnlichen Anschlusses, der zu dem Vision Air Headset gehören könnte. Die Vision Pro verwendet einen ähnlichen Anschluss, allerdings mit 12 statt den hier gezeigten 8 Pins, was darauf hindeutet, dass das neue Kabel Teil einer größeren Überarbeitung ist.