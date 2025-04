Apple TV+ erweitert sein Portfolio für das jüngere Publikum und hat ein neues Animationsspecial namens „Lulu Is a Rhinoceros“ angekündigt. Dieses feiert am 30. Mai seine Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst.

Apple TV+ kündigt „Lulu Is a Rhinoceros“ an

Apple TV+ hat das brandneue Familien-Musical-Special für Kinder und Eltern „Lulu Is a Rhinoceros“ angekündigt, das am Freitag, den 30. Mai 2025, Premiere feiert. „Lulu Is a Rhinoceros“ basiert auf dem gleichnamigen beliebten Kinderbuch des Vater-Tochter-Duos Jason und Allison Flom und ist ein ermutigendes Pop-Musical-Familienereignis über Freundlichkeit, Akzeptanz und die Akzeptanz des eigenen wahren Ichs.

Lulu ist ein Nashorn – so sieht sie es, wenn sie in den Spiegel schaut. Um Freundlichkeit zu verbreiten, begibt sich die lebenslustige Lulu auf das Abenteuer ihres Lebens – angetrieben von neuen Freunden, Mut und eingängigen Liedern!

Im englischen Original sind unter anderem die Stimmen von Auliʻi Cravalho als Lulu („Vaiana“), der Grammy-Nominierter Alex Newell als Cory („Glee“), dem Emmy-Nominierter Dulé Hill als Flom Flom („Psych“), Paul Rust als Finn („Love“) und Utkarsh Ambudkar als Hip-Hop („Ghosts“) zu hören.