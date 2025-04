Nachdem es in den letzten Wochen etwas ruhiger um einen Nachfolger von Apples Vision Pro geworden war, kursierte in den vergangenen Tagen eine „Air“-Version des Mixed-Reality-Headsets in der Gerüchteküche. Das leichtere und kompaktere Modell soll auch neue Anschlüsse erhalten. Nach dem kürzlich aufgetauchten Lightning-ähnlichen Anschluss zeigt sich nun das Stromkabel für das mutmaßliche „Vision Air“-Headset.

„Apple Vision Air“ Leak zeigt überarbeitetes Anschlussdesign

Gestern erklärte der Leaker Kosutami, dass Apple mit dem „Vision Air“ Headset ein schlankeres Design einführen wird, das dank des Einsatzes von Titan auch leichter werden soll als die aktuelle Pro-Variante. Das Headset soll eine „mitternachtsschwarze“ Oberfläche haben, die an das Schwarz des iPhone 5 erinnert. Man denke an Graphit mit einem tiefblauen Unterton.

Der Leaker zeigte auch eine Reihe von Bildern eines farblich passenden Lightning-ähnlichen Anschlusses, der zu dem neuen Headset gehören könnte. Nun legt er noch Vergleichsfotos mit einem Original-Lightning-Kabel nach.

Not the same size with OG lightning plug. It’s wider than that pic.twitter.com/LFEdV40fpB — Kosutami (@Kosutami_Ito) April 16, 2025

Bei der Gelegenheit zeigt Kosutami auch das Verbindungskabel zwischen dem externen Akkugehäuse und dem Headset. Das Kabel ist mit einer schwarzen, gewebten Kabelummantelung und einem zum Headset farblich passenden Anschluss zu sehen.

Sorry, forgot to send this out. pic.twitter.com/MA2pyUerbB — Kosutami (@Kosutami_Ito) April 16, 2025

Es wird erwartet, dass Apple zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 ein Vision Pro Headset der zweiten Generation auf den Markt bringen wird, aber es gibt auch Berichte über ein preisgünstigeres Headset. Bei letzterem könnte es sich um das von Kosutami erwähnte „Vision Air“-Gerät handeln.