Passend zu den anstehenden Feiertagen startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem „Robot Dreams“, „Subservience“ und das mit 5 Oscars ausgezeichnete Drama „Anora“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist mit über 400 Filmen wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Von Western-Klassiker bis zum Science-Fiction-Blockbuster ist alles dabei. Nachfolgend haben wir einige aktuellere Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Robot Dreams (2024, Animation/Komödie/Drama, IMDb 7,6)

„Der bezaubernde Animationsfilm und Oscar-Nominee begeistert Jung und Alt mit viel Witz und Herz: HUND lebt in Manhattan und hat es satt, allein zu sein. Deshalb kauft er sich einen Roboter und damit auch einen echten Freund. Die beiden werden unzertrennlich und erleben einen Sommer voller Spaß und Freude. Doch eines Tages muss er ROBO am Strand zurücklassen. Werden sie sich jemals wiedersehen?“

Anora (2024, Romanze/Drama, IMDb 7,5)

„Anora, eine junge Sexarbeiterin aus Brooklyn, bekommt ihre Chance auf eine Aschenputtel-Geschichte, als sie dem Sohn eines Oligarchen begegnet und ihn spontan heiratet. Als die Nachricht Russland erreicht, ist ihr Märchen in Gefahr, weil seine Eltern sich nach New York aufmachen, um die Hochzeit annullieren zu lassen.“

Besetzung: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan u. a.

Bullet Train (2022, Action/Thriller, IMDb 7,3)

„In Bullet Train spielt Brad Pitt die Hauptrolle des Ladybug, eines glücklosen Auftragskillers, der seinen Job friedlich erledigen will, nachdem ein Auftrag zu oft schiefgegangen ist. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neuester Auftrag bringt ihn im schnellsten Zug der Welt auf Kollisionskurs mit Gegnern aus aller Welt.“

Besetzung: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon u. a.

„Was ist schon normal?“ (2024, Komödie, IMDb 7,0)

„Nach einem Raubüberfall flüchten Paulo und sein Vater und finden Unterschlupf in einem Reisebus, der junge Erwachsene mit Behinderung an ihren Urlaubsort in die Berge bringen soll. Paulo und sein Vater geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Sylvain und dessen Betreuer aus – eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer …“

Besetzung: Victor Artus Solaro, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, Marc Riso, Céline Groussard, Ludovic Boul u. a.

Sisu (2023, Action, IMDb 6,9)

„In den letzten verzweifelten Tagen des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege des einsamen Goldsuchers Aatami Korpi (Jorma Tommila) und der Nazis in einem Rückzugsgebiet im Norden Finnlands. Als die Nazis sein Gold stehlen, stellen sie schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergarbeiter zu tun haben. Es gibt zwar keine direkte Übersetzung für das finnische Wort ’sisu‘, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert, was ’sisu‘ bedeutet: eine Form von Mut und unvorstellbarer Entschlossenheit im Angesicht überwältigender Hindernisse.“

Besetzung: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo, Onni Tommila u. a.

Greedy People (2024, Krimi/Mystery, IMDb 6,2)

„Bereits an seinem ersten Arbeitstag im beschaulichen Providence bricht Polizist Will die wichtigste Regel seines neuen Partners Terry: ‚Bring niemanden um, wenn es nicht sein muss!‘ Bei einem Routineeinsatz tötet Will versehentlich eine Frau. Am Tatort finden die Polizisten eine Million Dollar und entscheiden, das Geld zu behalten und den Tod zu vertuschen – ein folgenschwerer Fehler.“

Besetzung: Lily James, Joseph Gordon-Levitt, Himesh Patel, Tim Blake Nelson, Uzo Aduba u. a.

Verloren in der Wildnis (2024, Action/Kinder, IMDb 6,1)

„Ein packender Abenteuerfilm vor atemberaubender Kulisse, produziert von Kinolegende Sylvester Stallone. ‚Verloren in der Wildnis‘ erzählt die wahre Geschichte des 12-jährigen Donn Fendler, der 1939 während einer Bergwandertour verloren geht. Als ein Sturm aufzieht, wird der abenteuerlustige Donn von seiner Gruppe getrennt. Ohne Ausrüstung beginnt für ihn ein Überlebenskampf in der rauen Wildnis. Seine Eltern geben den Jungen nicht auf und starten eine der größten Suchaktionen, die bis dato in den USA stattgefunden haben.“

Besetzung: Caitlin FitzGerald, Paul Sparks, Ethan Slater, Luke David Blumm, Bates Wilder, Griffin Wallace Henkel, Dean Neistat u. a.

Die drei ??? – Erbe des Drachen (2023, Kinder/Abenteuer, IMDb 5,6)

„Das berühmte Detektivtrio bekommt die Chance, ein Praktikum an einem Filmset in Rumänien zu machen! Kaum sind sie in Transsilvanien angekommen, häufen sich mysteriöse Ereignisse auf dem alten Schloss der Gräfin Codrina, das als Drehort für den Film dient.“

Besetzung: Jördis Triebel, Levi Brandl, Gudrun Landgrebe, Gedeon Burkhard, Florian Lukas, Mark Waschke, Julius Weckauf u. a.

Subservience (2025, Thriller/Sci-Fi, IMDb 5,4)

„Weil Nicks Frau im Krankenhaus liegt und er mit Kindern und Haushalt auf sich allein gestellt ist, besorgt er sich eine Roboter-Haushaltshilfe, die mithilfe künstlicher Intelligenz das Leben erleichtern soll. Doch als ‚Alice‘ ihr eigenes Bewusstsein erlangt, macht sie für Nicks Wohlbefinden vor Nichts mehr Halt – weder vor körperlicher Nähe noch Gewalt.“

Besetzung: Megan Fox, Michele Morronoe, Madeline Zima, Matilda Firth, Andrew Whipp, Jude Allen Greenstein u. a.