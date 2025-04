Nach jahrelangen Spekulationen nimmt die Entwicklung eines faltbaren iPhone langsam konkrete Formen an. Die jüngsten Berichte geben uns ein relativ genaues Bild von dem, woran Apple arbeitet, insbesondere in Bezug auf die Displays und die Kamera.

Punch-Hole-Kamera und Touch ID für das „iPhone Fold“

Es wird erwartet, dass Apple im nächsten Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Das Gerät soll ein faltbares 7,8 Zoll Innendisplay (2713 × 1920) sowie ein 5,5 Zoll Außendisplay (2088 × 1422) bieten. Laut dem Branchenanalysten Ming-Chi Kuo wird das Gerät über eine Rückkamera mit zwei Linsen und eine Frontkamera verfügen.

Wie der koreanische Leaker yeux1122 nun berichtet, hat sich Apple für die Kamera für ein Punch-Hole-Design entschieden. Das Design soll „fast identisch mit aktuellen faltbaren Geräten“ auf dem Markt sein, wie z. B. Googles Pixel 9 Pro Fold. Es ist noch nicht bekannt, ob das Kameraloch bei aktiver Nutzung des Geräts sichtbar sein wird oder in einer Dynamic Island untergebracht wird. Zuvor hieß es bereits, dass Face ID nicht in das „iPhone Fold“ integriert wird. Stattdessen soll Touch ID in der Seitentaste untergebracht werden.

Auch wenn einige Hardware-Details noch nicht final sein sollen, erwartet Kuo, dass die endgültigen Hardware-Spezifikationen bis Ende Juni feststehen. Laut dem Analysten Jeff Pu soll sich Apples faltbares Gerät sogar bereits bei Foxconn in der „New Product Introduction“ (NPI) befinden. Diese Phase ist in Apples Produktentwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung. Sie umfasst die Designvalidierung, Prototypentests, die Qualifizierung der Zulieferer und die Verfeinerung der Fertigungsprozesse. Hier wird sichergestellt, dass das Produkt den anspruchsvollen Standards von Apple entspricht, bevor die Massenproduktion beginnt. Auf die NPI folgen mehrere Überprüfungsprozesse, bevor die Massenproduktion beginnt.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Massenproduktion im vierten Quartal 2026 beginnen. Ende nächsten Jahres könnte das faltbare iPhone dann voraussichtlich in den Verkauf gehen. Schätzungen zufolge liegt der Verkaufspreis zwischen 2.000 und 2.300 Dollar.