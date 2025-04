Apple hat den gestrigen Abend genutzt, um verschiedene Updates auf den Servern zu platzieren. Neue Features solltet ihr allerdings nicht erwarten. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Gründe, um die Updates zu installieren. Kurzum: Apple hat jeweils zwei Sicherheitslücken geschlossen.

iOS 18.4.1, macOS 15.4.1 und Co.: Apple schießt Sicherheitslücken

Apple hat gestern Abend iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1, visionOS 2.4.1, tvOS 18.4.1 und HomePod Software 18.4.1 veröffentlicht. Lediglich für die Apple Watch erschien kein Update.

Mit den Updates behebt Apple verschiedene Bugs. So hatte sich unter iOS 18.4 beispielsweise ein Fehler in Kombination mit CarPlay eingeschlichen. Solltet ihr den CarPlay-Bug nicht gemerkt haben, so können wir euch trotzdem nur dringend empfehlen, die Updates einzuspielen. Bei allen genannten Systemen hat Apple zwei Sicherheitslücken im Bereich CoreAudio und RPAC geschlossen.

So könnte ein Angreifer mit beliebigen Lese- und Schreibberechtigungen möglicherweise die Zeigerauthentifizierung umgehen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem möglicherweise bei einem äußerst raffinierten Angriff auf bestimmte iOS-Nutzer ausgenutzt wurde.