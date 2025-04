Eine der fortschrittlichsten Funktionen von Apple Intelligence sind die neuen Schreibwerkzeuge, die das Erstellen und Korrigieren von Texten deutlich erleichtern sollen. Ganz gleich, ob man einer E-Mail den letzten Schliff verleiht oder einen Beitrag in sozialen Netzwerken erstellen will, Apples neue Schreibhilfe kann viel Zeit ersparen. Vorausgesetzt, man ist nicht im „Meta-Universum“ unterwegs.

Keine Apple-Schreibwerkzeuge in Facebook, Instagram und WhatsApp

Apples Schreibwerkzeuge bieten Optionen zum Korrekturlesen, Neuschreiben und Zusammenfassen von Text. Das geht fast überall, wo man in iOS 18 tippen kann. Ein langer Druck auf ein Texteingabefeld ruft die Funktion normalerweise auf, und den Rest übernimmt die KI.

Wie Sorcererhat Tech berichtet, steht diese Unterstützung nicht in den Apps von Meta zur Verfügung. Hierbei handelt es sich nicht etwa um einen Fehler. So können Entwickler entscheiden, ob sie Apples KI-Tools in ihren Apps zulassen wollen. Meta hat sich offensichtlich gegen das Angebot entschieden. Die beiden Unternehmen streiten bereits seit mehreren Jahren über Themen wie App-Tracking, Datenrichtlinien und darüber, wie sich Apps in Apples Ökosystem verhalten sollen. Dass Meta Apples KI für seine Apps blockiert, ist also keine große Überraschung. Es ist eher der neueste Zug in einem langjährigen Schachspiel.

Ohnehin setzt Meta verstärkt auf seine hauseigene KI, die schrittweise in Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. eingeführt wird. Vor kurzem entfernte Meta auch in Instagram die Möglichkeit, iOS-Tastatursticker als Sticker in Stories zu verwenden, was folglich auch die Verwendung der neuen Genmojis von Apple Intelligence verhindert.

Der aktuelle Fall ist nicht der erste KI-Disput zwischen Apple und Meta. Berichten zufolge führte Apple im Juni 2024 Gespräche mit Meta über die Integration des KI-Modells des Facebook-Eigentümers als Teil des Apple Intelligence Featuresets. Apple lehnte die KI-Partnerschaft jedoch aufgrund von Datenschutzbedenken ab. Stattdessen schloss Apple eine Vereinbarung mit OpenAI, um einen optionalen ChatGPT-Zugang in seine Siri-Antworten einzubauen.