Angesichts des Handelskriegs zwischen den USA und China versucht Apple, Wege zu finden, um die von US-Präsident Trump verhängten drastischen Zölle auf Importe bestmöglich zu umgehen. Hierfür werden unter anderem Apples Montagelinien in Brasilien erweitert, was bereits dazu geführt hat, dass das iPhone 16e in dem Land von den Fließbändern läuft. Damit wird erstmals ein neues Modell des iPhone vom ersten Tag an in Brasilien gefertigt.

Produktionsschub in Brasilien

Apple hat seinen Produktionsplan in Brasilien anscheinend deutlich beschleunigt. Obwohl iPhones schon seit einiger Zeit in dem Land gefertigt werden, wartete Apple früher einige Monate, bevor man mit der Produktion des neuesten iPhone vor Ort begann. Im Fall des iPhone 16e ist das nicht mehr der Fall.

Bisher hat sich das in Brasilien gefertigte iPhone 16e im Handel nur in Brasilien selber gezeigt. Kunden, die das iPhone 16e in dem Land gekauft haben, bemerkten laut MacMagazine die Aufschrift „Assembled in Brazil – Brazilian Industry“ auf der Verpackung. Apple gibt die Herkunft auch in seinem brasilianischen Online-Store an, denn die Kauf-URL für das iPhone 16e zeigt eine Modellnummer mit der Endung „BR/A“, die für in Brasilien montierte Produkte vergeben wird. iPhones, die aus anderen Ländern importiert werden, tragen die Bezeichnung „BE/A“. Dokumente von Anatel, der brasilianischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation, bestätigen zudem, dass das iPhone 16e in Brasilien, China und Indien zusammengebaut wird.

Nun bleibt abzuwarten, wann die Produktion erweitert wird und die ersten brasilianischen iPhone 16e Modelle in den USA auftauchen. Noch dürften die US-Lager gut gefüllt sein, denn Apple hatte vor den drohenden Zöllen im großen Stil iPhones aus China einfliegen lassen.