Hörbuch-Fans aufgepasst. Vor Kurzem ist eine Audible 3-Monats-Rabatt-Aktion gestartet, die Ende dieses Monats ausläuft. Bevor dies jedoch der Fall ist, möchten wir euch noch einmal kurz auf diese hinweisen. Ihr könnt euch Audible drei Monate lang für je 0,99 Euro monatlich sichern. Somit werden gerade einmal 2,97 Euro für die drei Monate fällig.

Bis Ende April: 3 Monate Audible für nur 0,99 Euro mtl.

Neukunden und wiederkehrende Kunden, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo besaßen, haben aktuell die Möglichkeit, den Hörbuchdienst zum stark rabattierten Preis zu sichern. Das Audible-Testangebot läuft drei Monate. Während dieser Zeit zahlt ihr nur 0,99 Euro pro Monat für den Service. Auf die gesamte Laufzeit von drei Monaten beläuft sich der Betrag somit auf gerade einmal 2,97 Euro.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 Euro pro Monat. Allerdings ist das Abo jederzeit kündbar. Ihr könnt somit zum Ablauf der drei Monate kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

Möchtet ihr Audible kennenlernen? Dann greift direkt zu. Ihr nutzt Audible 3 Monate lang für insgesamt 2,97 Euro. Alle Hörbücher in eurer Audible Bibliothek gehören euch und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung. Problemloses Umtauschen ist ebenso möglich. Falls euch das Angebot nicht zusagt, so kündigt ihr zum Ende der 3 Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist absolut überschaubar und der Deal verdammt heiß.

>>> Hier geht es direkt zum Audible-Deal <<<