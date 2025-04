Vor wenigen Tagen haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Apple TV+ vorübergehend für 4,99 Euro mtl. direkt bei Apple buchen könnt. Dies ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, euch den Video-Streaming-Dienst für drei Monate mit 50 Prozent Rabatt zu sichern. Auch bei Amazon läuft aktuell eine identische Aktion für Apple TV+.

Apple TV+ derzeit über Amazon für nur 4,99 Euro mtl. erhältlich

Bis zum 24. April 2025 gibt es auch auf Amazon ein zeitlich begrenztes Angebot für neue und zurückkehrende Abonnenten. Für nur 4,99 Euro pro Monat könnt ihr in alle Apple Originals reinschauen – darunter die neue Serie von und mit Seth Rogen “The Studio”, die deutsche Produktion „KRANK Berlin”, sowie weltweite Hits wie “Severance” und “Ted Lasso”.

Abonnenten dürfen sich außerdem auf die fesselnde neue Serie “Your Friends & Neighbors” mit Jon Hamm freuen, plus beliebte Favoriten wie “Silo”, “Shrinking” und “The Morning Show”. Auch spannende Filme wie Sci-Fi Spektakel “The Gorge”, “Wolfs” mit Brad Pitt und George Clooney und “Killers of the Flower Moon” sind mit dabei.

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer das Angebot mit eurer Apple ID nicht direkt bei Apple buchen könnt, so probiert es über Amazon aus. Auch dort könnt ihr euch drei Monate Apple TV+ für nur 4,99 Euro monatlich sichern. Nach Ablauf der drei Monate fällen monatlich 9,99 Euro an. Ihr könnt natürlich auch zum Ablauf der drei Monate kündigen, falls euch das Angebot nicht zusagt.