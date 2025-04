Das Apple TV 4K hat seit 2022 kein größeres Update mehr erfahren, aber das soll sich jetzt ändern. In diesem Jahr will Apple das Smart-Home erobern und bringt hierfür einige wichtige Upgrades, die weit über die üblichen Optimierungen hinausgehen. Mit neuen Funktionen hinsichtlich der Leistung, Konnektivität und KI soll die nächste Generation mehr als nur eine Streaming-Box werden. Was das Apple TV 4K (2025) laut der Gerüchteküche bieten wird, hat nun 9to5Mac zusammengefasst.

A17 Pro oder A18 für Apple Intelligence

Das aktuelle Apple TV 4K verfügt über den A15 Bionic Chip. Er ist gut für Streaming und Casual Gaming geeignet, aber die neueren Chips von Apple sind für größere Aufgaben gedacht. Es wird erwartet, dass das kommende Modell entweder mit dem A17 Pro oder dem A18 Chip ausgestattet sein wird.

Die Leistung der Chips bedeutet eine stärkere Performance, bessere Grafik und mehr Spielraum für zukünftige Softwarefunktionen. Hier wird vor allem die Unterstützung von Apple Intelligence eine wichtige Rolle spielen. Neben den bereits bekannten Features könnte Apple Intelligence auf dem Apple TV eine ganz neue Dimension der KI-Nutzung in den Apple-Kosmos bringen. Stellt euch vor, ihr sagt eurem Apple TV, dass es euch Komödien zeigen soll, die zu eurer aktuellen Stimmung passen, oder dass es direkt zu einer bestimmten Szene springen soll, indem ihr die Szene einfach beschreibt. KI könnte das Apple TV von einem vielseitigen Streamer zu einem intuitiven Assistenten im Wohnzimmer machen.

Apples Wi-Fi- und Bluetooth-Chip

Mit dem nächsten Apple TV 4K setzt sich Apples Umstellung auf eigene Funkchips fort. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen eigenen Wi-Fi- und Bluetooth-Chip in dem Gerät einsetzt. Das klingt vielleicht nicht besonders aufregend, aber es ist eine große Chance, wenn es darum geht, wie alles miteinander kommuniziert.

Der hauseigene Funkchip soll dafür sorgen, dass das Apple TV besser mit anderen Geräten zusammenarbeitet. Schnellere Datenübertragungen, zuverlässigere Verbindungen und eine verbesserte Energieeffizienz stehen auf dem Plan. Apple strebt ein eng integriertes Smart-Home-Erlebnis an, dafür gehört eine sichere und effiziente Verbindung zur Grundausstattung.

Eine Kamera im Apple TV?

Diese Neuerung scheint etwas weniger sicher zu sein, aber es besteht die Möglichkeit, dass das neue Apple TV 4K eine eingebaute Kamera enthält. Berichten zufolge erwägt Apple den Einsatz einer solchen Kamera, um FaceTime-Videoanrufe zu unterstützen. Momentan ist FaceTime auf dem Apple TV auf die Continuity-Kamera des iPhone angewiesen. Eine eingebaute Kamera würde die gesamte Vorgehensweise vereinfachen und Videoanrufe wesentlich bequemer machen.

Ein weiterer Einsatzzweck wäre eine gestenbasierte Steuerung. Funktionen wie das Winken, um Inhalte anzuhalten oder durch Menüs zu navigieren, klingen zugegebenermaßen etwas experimentell und haben bereits bei der Xbox One mit seiner Kinect-Steuerung nicht überzeugt. Es bleibt abzuwarten, was Apple mit einer solchen Idee zustande bringt.

Release

Ein genaues Veröffentlichungsdatum des nächsten Apple TV 4K ist noch nicht bekannt, aber die Gerüchte deuten auf eine Markteinführung vor Ende des Jahres hin. Die Ankündigung könnte im Oktober erfolgen, aber es ist möglich, dass das Gerät erst im November in den Handel kommt, wie es bei neuen Macs manchmal der Fall ist.