Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple mit „Apple Sports“ eine neue App für Sport-Fans im App Store veröffentlicht. Für uns ist es allerdings nicht nachvollziehbar – obwohl Apple Sports die Fußball-Bundesliga unterstützt – dass die App hierzulande nicht zur Verfügung steht. Immerhin haben die Entwickler die App seit ihrem Debüt deutlich aufgewertet und mit allerhand Updates versehen. Nun steht die nächste Erweiterung bereit.

Apple Sports: Spielkarten können ab sofort über iMessage geteilt werden

Passend zum Start der NBA- und NHL-Playoffs an diesem Wochenende hat die Apple Sports App eine neue Funktion zum Teilen von Game Cards erhalten.

Mit der neuen Funktion könnt ihr Spielkarten für alle unterstützten Ligen erstellen und teilen, unabhängig davon, ob das Spiel bevorsteht, live ist oder bereits abgeschlossen ist. Die Spielkarten können über iMessage, in sozialen Medien und anderswo geteilt werden. Neben NBA und NHL wird die Funktion auch für MLB, MLS, Formel 1 und weitere Ligen verfügbar sein.

Die neue Funktion steht ab sofort zur Verfügung. Ihr müsst der App kein spezielles Update über den App Store verpassen. Vielmehr handelt es sich um ein serverseitiges Update.

Apple Sports zeigt Ergebnisse, Statistiken, Tabellen, bevorstehende Spiele und mehr für verschiedene Ligen an. Unter anderem werden die Fußball-Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, FA Cup, FBS and FCS NCAA College Football, LaLiga, League Cup, LIGA MX, Ligue 1, Men’s College Basketball, MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL, Premier League, Serie A, WNBA, und Women’s College Basketball unterstützt. Die kostenlose App ist derzeit nur für das iPhone in den USA, Großbritannien und Kanada verfügbar.