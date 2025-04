o2 hat einen neuen Deal gestartet, bei dem das beste Apple iPhone mit dem besten Apple In-Ear-Kopfhörern kombiniert werden. Ihr erhaltet das iPhone 16 Pro Max zusammen mit den AirPods Pro 2 im o2 Mobile M mit 30GB+ für einmalig nur 1 Euro.

o2 legt neue Apple-Deal auf: iPhone 16 Pro Max + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M

o2 nutzt den Monat April, um einen neuen Apple-Deal aufzulegen. Dabei wird das iPhone 16 Pro Max (256GB) mit den AirPods Pro 2 (USB-C) kombiniert. Realisiert wird das ganze im Tarif o2 Mobile M mit 30GB+.

>>> JETZT: iPhone 16 Pro Max + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M sichern <<<

Über das iPhone 16 Pro Max müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Wir haben das Gerät seit seinem Verkaufsstart im Herbst 2024 im täglichen Gebrauch (hier unser iPhone 16 Pro Max Test). Apple setzt beim iPhone 16 Pro Max auf ein 6,9 Zoll großes Super Retina XDR Display (OLED, ProMotion, 120Hz Bildwiederholrate), A18 Pro Chip, Triple-Kamera mit 48 MP Fusion Kamera und 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, 4K-Videos, Kamerataste, Aktionstaste, 5G und vielem mehr.

Gepaart wird das iPhone 16 Pro Max mit den AirPods Pro 2. Bei diesen setzt Apple unter anderem auf aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Ladecase mit USB-C und mehr.

Der o2 Mobile M mit 30GB+ bietet euch 30GB Highspeed-Datenvolumen (5G mit bis zu 300MBit/s), Grow-Vorteil (jedes Jahr 5GB pro Monat mehr), Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming.

Der Deal bietet euch eine Laufzeit von 24 Monaten und 36 Monaten. So habt ihr die Möglichkeit, die Kosten bequem zu verteilen. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 36 Monaten, so wird einmalig für das iPhone 16 Pro Max und die AirPods Pro 2 nur 1 Euro fällig. Monatlich werden im Rahmen des Deals nur 54,99 Euro statt 64,99 Euro fällig. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 4,99 Euro Versandkosten anfallen. Gleichzeitig entfällt vorübergehend der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

>>> iPhone 16 Pro Max + AirPods Pro 2 + o2 Mobile M einmalig nur 1 Euro >>>