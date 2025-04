Laut den aktuellen Gerüchten entwickelt sich iOS 19 zum wichtigsten visuellen Update, das Apple seit Jahren eingeführt hat. So soll das neue Design die Bedienung deutlich vereinfachen. Aber jenseits einer neuen Benutzeroberfläche braut sich etwas potenziell viel Größeres zusammen. Berichten zufolge arbeitet Apple an einem kostenpflichtigen Dienst namens Health+, der einen großen Schritt nach vorn in der Art und Weise darstellen könnte, wie Apple Gesundheit und Wellness angeht.

Eine intelligentere Gesundheits-App

Das Herzstück von Apple Health+ wird laut der Gerüchteküche eine komplett überarbeitete Gesundheits-App sein. Was bisher ein solider, aber meist passiver Datensammler war, könnte sich nun zu einem aktiven Coach entwickeln, der uns bei unseren täglichen Entscheidungen unterstützt. Apples neuer KI-Agent wird Gesundheitsdaten analysieren und personalisierte Vorschläge zur Verbesserung der Lebensgewohnheiten anbieten.

Dabei geht es nicht nur darum, uns zu sagen, dass wir öfter aufstehen oder unsere Ringe schließen sollen. Diese neue KI wird Empfehlungen anbieten, die speziell auf den Nutzer zugeschnitten sind. Grundlage dafür sind die Trends und Daten, die von der Apple Watch und dem iPhone gesammelt werden. Das ist ein großer Schritt von der bloßen Anzeige von Zahlen hin zur Unterstützung beim Verstehen der Bedeutung dieser Zahlen. Dabei gibt das System Empfehlungen, wie man sich am besten verhält, um bestimmte Werte zu verbessern.

Darüber hinaus sieht Apples Strategie eine Nutzung der Kamera des iPhone oder iPad vor, um das Training zu überwachen und zu verbessern. Durch die Analyse des Filmmaterials der Trainingseinheiten kann der KI-Assistent detaillierte Tipps zur Verbesserung der angewandten Trainingstechnik geben und geht damit weit über das hinaus, was die Fitness+ Funktion der Apple Watch derzeit bietet.

Eine wichtige Neuerung wird zudem die Aufzeichnung von Lebensmitteln sein. Apple nimmt dieses Thema sehr ernst, sodass die Verfolgung von Lebensmitteln ein zentraler Bestandteil der neuen Health+ Funktion sein wird.

Videobasierte Beratung

Im Rahmen von Health+ plant Apple auch die Veröffentlichung einer Reihe von Lehrvideos mit Ärzten und Gesundheitsexperten zu Themen wie Schlaf, geistiges Wohlbefinden, Physiotherapie, Kardiologie und Ernährung. Diese Videos werden nicht nur oberflächliche Ratschläge enthalten. Sie werden so konzipiert sein, dass sie auf die persönlichen Daten abgestimmt sind. Wenn zum Beispiel die Trends der Herzfrequenz darauf hindeuten, dass etwas nicht in Ordnung ist, könnte die App ein Video empfehlen, in dem mögliche Risiken erklärt werden und in dem Änderungen der Lebensweise empfohlen werden.

Ein sinnvolles Update für Apple One

Noch handelt es sich bei Health+ um ein Gerücht, das laut 9to5Mac jedoch sehr glaubwürdig ist und von Bloombergs Mark Gurman in Umlauf gebracht wurde. Der Dienst macht einen sehr ambitionierten Eindruck und könnte Apples nächster großer Schritt im Gesundheitswesen werden. Bei der Gelegenheit könnte Health+ auch eine gute Erweiterung von Apple One darstellen. Seit der Einführung im Jahr 2019 hat Apple die Struktur des All-in-One-Pakets kaum verändert. Health+ würde den Wert von Apple One erheblich steigern.