Gerüchten zufolge bereitet Apple ein grundlegendes Redesign des rückseitigen iPhone 17 Kamerasystems vor. Anstelle der gewohnten Eckkameras werden die Pro-Modelle voraussichtlich eine horizontale Kameraleiste aufweisen, die sich über die Rückseite des Geräts erstreckt. Wie der Leaker Majin Bu auf X mitteilte, ist diese Änderung bei den Zubehörherstellern bereits auf offene Ohren gestoßen.

Laut Majin Bu bringt die relativ große Kameraleiste des iPhone 17 Pro frischen Spielraum für kreative und individuell gestaltbare Kamera-Cover-Designs. Mehr Fläche bedeutet mehr Schutzbedarf, aber eben auch mehr Möglichkeiten, das eigene Gerät optisch aufzuwerten.

So arbeiten bereits Zubehörhersteller an Kameraabdeckungen mit auffälligen Motiven, Farben und Mustern. Anders als einfache Linsenschutzfolien schützen diese Abdeckungen die komplette Kameraleiste. Die Kameralinsen selbst behalten die bekannte dreieckige Anordnung auf der linken Seite bei, während auf der rechten Seite der LED-Blitz und ein LiDAR-Scanner vertikal angeordnet sind. Dementsprechend finden sich in den Kameraabdeckungen passende Aussparungen.

Mit dieser Lösung wird der Schutz der Kamera zur Designfläche. Die Designs reichen laut ersten Konzepten von grafischen Mustern bis hin zu farbigen Highlights, die dem iPhone einen ganz neuen Charakter verleihen. Die meisten iPhone 17 Pro Schutzhüllen, die wir bisher gesehen haben, weisen eine vollständige Aussparung für die Kameraleiste auf, sodass diese neuen Kamerabedeckungen gut hineinpassen würden.

Manufacturers of accessories have started producing original camera covers to fit the wider camera tray of the new iPhone 17 Pro, as seen in the designs shown in the photo, which feature four variants with camera holes arranged in different configurations. pic.twitter.com/W3pQwuqjWM

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 20, 2025