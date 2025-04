In knapp fünf Monaten wird Apple die Katze zur neuen iPhone 17 Familie bereits aus dem Sack gelassen haben. Dann haben wir von offizieller Seite erfahren, in welche Richtung die Reise gehen wird. Nichtsdestotrotz bilden wir uns schon jetzt ein, zu wissen, welche Design-Änderungen der Hersteller vornehmen wird. Insbesondere die Rückseite der Pro-Modelle dürfte sich deutlich von den aktuellen Pro-Modellen unterscheiden.

iPhone 17 Pro: weiterer Leak zeigt Design der Kameraleiste

Nicht nur Apple bereitet sich auf die neuen iPhone Modelle vor, auch Zubehörhersteller intensivieren ihre Vorbereitungen. Schließlich wollen diese bereits an Tag 1 Hüllen und Co. verkaufen, um etwas vom großen Kuchen abzubekommen.

Leaker Main Bu zeigt auf X iPhone 17 Pro Hüllen eines unbekannten Unternehmens. Die Bilder zeigen eine Kameraleiste auf der Rückseite, bei dem die Kameras auf der linken Seite platziert sind, während Blitz und LiDAR-Sensor auf die gegenüberliegende Seite wandern. Die Farben der Cases sind Cremeweiß, Hellblau, Hellgrün, Hellviolett und Anthrazit hin.

In den letzten Wochen veröffentliche Bu bereits verschiedene Fotos mit iPhone 17 Dummies, Hüllen etc. Alle Leaks sprechen eine identische Sprache, so dass wird mittlerweile davon ausgehen, dass Apple seinen Pro-Modellen eine Kameraleiste verpasst. Auch das ultra-dünne iPhone 17 Air soll über eine entsprechen Kameraleiste verfügen, während das „normale“ iPhone 17 dem bisherigen Design des iPhone 16 treu bleiben soll.