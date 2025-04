Am heutigen 22. April 2025 wird der sogenannte Tag der Erde gefeiert. Die Wertschätzung der Umwelt steht im Mittelpunkt und Apple hat verschiedene Aktionen aufgelegt, um das Umweltbewusstsein zu schärfen. So bekommen beispielsweise Kunden, die Geräte bis zum 16. Mai in den Stores recyceln, ein spezielles Angebot.

Apple feiert den Tag der Erde mit verschiedenen Aktionen

Bereits vor ein paar Tagen hatten wir euch auf Apples Fortschritte beim Umweltschutz aufmerksam gemacht. Nach wie vor hat der Hersteller aus Cupertino das Ziel „Apple 2030“ ausgegeben. Bei der „Apple 2030“ Strategie steht im Fokus, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2015 um 75 Prozent zu senken, bevor Restemissionen durch hochwertige CO₂-Gutschriften ausgeglichen werden. Auch auf die heute gestartete Apple Watch Herausforderung haben wir euch bereits hingewiesen. Darüberhinaus gibt es allerdings noch weitere Aktionen.

Mit Apple Trade In und kostenlosen Recyclingprogrammen, die in Apple Stores auf der ganzen Welt angeboten werden, könnt ihr eure nicht mehr verwendeten Apple Produkte gegen eine Gutschrift oder für ein verantwortungsbewusstes Recycling abgeben. Ab sofort erhaltet ihr bis zum 16. Mai zehn Prozent Rabatt auf ein Apple Zubehör, wenn ihr einen qualifizierten Artikel im Store zum Recyceln abgebt.

Am sofort wird in einer neuen Folge von Zeit fürs Gehen zum Tag der Erde die Schauspielerin und Klimaschützerin Shailene Woodley sein. Außerdem kann man eine Sammlung von Zeit fürs Laufen-Folgen mit Fitness+-Trainern durch den Lake Tahoe, den Zion-Nationalpark, Kona, Hawaii oder den Yellowstone-Nationalpark entdecken oder eine Meditation zum Thema Ocean Breathe mit Fitness+-Trainerin Jessica Skye genießen.

Weiter geht es mit der Apple TV-App. Dort könnt ihr Filme und Shows zum Thema Erde in „The Future Is Up to Us“ genießen. Am diesjährigen Tag der Erde betont Apple TV+ die Wunder unseres Planeten durch eine Reihe preisgekrönter Originalserien, Specials und Kurzfilme, darunter Janes tierische Abenteuer, Stilles Water, Die Sprache der Erde, Die Welt in den Farben der Nacht Tiny World, Ein Planet vor unserer Zeit , Das geheime Leben der Tiere, Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde und viele mehr.

Zum guten Schluss haben wir noch einen weiteren Tipp für euch. Über eine neue Tag der Erde Kollektion in der Tipps App kann man mehr über umweltfreundliche Aktionen erfahren, die mit dem iPhone möglich sind, darunter wie man Pflanzen in der Fotos App identifiziert, Karten für eine Reise im Freien anpasst und herunterlädt, zu Hause Energie spart und vieles mehr.