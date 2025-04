Apple arbeitet bekanntlich an einer großen Erweiterung für Siri. Dank einer stärker personalisierten Arbeitsweise soll Siri flexibler werden und sich tiefer in das Systemerlebnis integrieren. Nachdem die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, zeigte sich, dass ein Strategiechaos die Entwicklung neuer Siri-Funktionen stark behindert hatte. Apple gibt sich nicht länger damit zufrieden, Siri zurückfallen zu lassen. Mit einer neuen Führung an der Spitze des Siri-Teams sollen bedeutende interne Veränderungen die Richtung von Apples Sprachassistenten neu gestalten. Federführend bei diesem Wandel ist Mike Rockwell, ein Name, der eng mit Apples Vision Pro Projekt verbunden ist.

Frischer Wind für Siri

Nachdem die Entwicklung rund um Siri deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, soll Mike Rockwell jetzt neuen Schwung in das Projekt bringen. Rockwell ist bei Apple Vice President der Technology Development Group (TDG), die maßgeblich für die Entwicklung der Vision Pro verantwortlich ist. Unter seiner Leitung wurde das Mixed-Reality-Headset als eines der ambitioniertesten Projekte des Unternehmens realisiert.

Wie aus einem neuen Bericht von Bloombergs Mark Gurman hervorgeht, hat Apple grünes Licht gegeben, alles zu tun, was nötig ist, um Siri wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Hierfür überarbeitet Rockwell die Managementstruktur des Siri-Teams. Dazu werden die bisherigen Führungskräfte ersetzt oder neu zugeordnet, wobei mehrere Schlüsselfiguren aus Rockwells Vision Pro Engineering Group neue Aufgaben erhalten.

Folgende Änderungen wurden bisher vorgenommen:

Ranjit Desai, ein langjähriger Mitarbeiter der Vision Pro Gruppe, leitet nun einen Großteil des Siri-Engineerings und ist für die Plattform- und Systementwicklung zuständig.

Olivier Gutknecht, ein weiterer leitender Angestellter der Vision Pro Gruppe, übernimmt die Verantwortung für das Benutzererlebnis von Siri.

Nate Begeman und Tom Duffy, erfahrene Apple Software-Engineering-Manager, sind jetzt für die Siri zugrunde liegende Systemarchitektur verantwortlich.

Stuart Bowers, der bisher die Daten-, Trainings- und Bewertungsteams leitete, soll nun auch Siris Fähigkeit verbessern, Benutzereingaben zu verstehen und auf diese zu reagieren.

David Winarsky, eine erfahrene Siri-Führungskraft, soll ab sofort die sprachbezogenen Komponenten beaufsichtigen.

Gurman fasst die Änderungen zusammen: