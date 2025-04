In dieser Woche finden gleich zwei Apple Watch Herausforderungen statt. Heute findet die Earth Day 2025 Challenge statt und in zwei Tagen warten die „Global Close Your Rings Day“-Challenge auf euch.

Apple Watch Herausforderung zum Earth Day ist gestartet

Über fas Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Traditionell geht es am 01. Januar mit der Neujahrsherausforderung los. Heute findet die Challenge zum Earth Day statt.

Apple schreibt

Feier am 22. April den Tag der Erde und gewinne diesen Preis mit einem Training von mindestens 30 Minuten. Gehe dafür unbedingt nach draußen!

Apple möchte euch animieren, heute (und im Idealfall dauerhaft) sportlich aktiv zu sein. Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die in iMessage oder FaceTime genutzt werden können. Nach der Challenge ist vor der Challenge. Denkt dran, schon am 24. April findet die nächste Herausforderung statt.