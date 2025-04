Pünktlich zum Earth Day 2025 gewährt uns Jackery heute einen ersten Blick auf die nächste Generation seines DIY-Balkonkraftwerkspeichers. Im Detail wird der HomePower 2000 Ultra vom 7. bis 9. Mai auf der ees Europe in München vorgestellt. Im Fokus stehen ein kompaktes Design, mehr Leistung und eine verbesserte Integration in moderne Energiesysteme.

Mehr Leistung, flexible Erweiterung

Der HomePower 2000 Ultra bietet in der Basiseinheit eine Speicherkapazität von 2 kWh und setzt dabei auf die bewährte LiFePO4-Akku-Technologie, die für ihre Langlebigkeit bekannt ist. Wer mehr Energie speichern möchte, kann das System mithilfe von Zusatzbatterien auf bis zu 8 kWh erweitern.

Ein integrierter Wechselrichter mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 2800 W sorgt dafür, dass der erzeugte Solarstrom ins Hausnetz eingespeist werden kann. Zwei unabhängige MPPT-Eingänge, die jeweils bis zu 2000 W unterstützen, ermöglichen eine flexible Kombination mit neuen oder bestehenden Solarmodulen. Das System speist bis zu 800 W Wechselstrom direkt ins Hausnetz ein und orientiert sich dabei an den Vorgaben des Solarpaket I.

Die mögliche jährliche Stromproduktion liegt unter optimalen Bedingungen bei bis zu 3360 kWh. Daraus ergibt sich laut dem Hersteller ein Einsparpotenzial von bis zu 1304 Euro pro Jahr. Die Investition könnte sich somit innerhalb von zwei Jahren amortisieren.

Steuerung per App und smarte Netz-Anbindung

Ein zentrales Element des Systems ist das integrierte Energiemanagement. Der Speicher kann sowohl über das Stromnetz als auch über Solarmodule geladen werden. Laut Jackery dauert es 52 Minuten, um den Akku von 0 auf 80 Prozent zu laden. Dabei ermöglicht eine zugehörige App die Steuerung und Optimierung von Lade- und Entladezeiten unter Berücksichtigung dynamischer Stromtarife.

In Verbindung mit Shelly Smart Metern lässt sich der Energiefluss im Haushalt in Echtzeit überwachen. So erkennt der HomePower 2000 Ultra Verbrauchsschwankungen innerhalb von einer Sekunde und passt das Energiemanagement entsprechend an. Hervorzuheben ist auch der niedrige Standby-Verbrauch von 3 W. Laut Jackery lassen sich dadurch Energieverluste über Nacht im Vergleich zu herkömmlichen Systemen um bis zu 70 Prozent reduzieren.

Verfügbarkeit und Preise

Der exklusive Vorverkauf startet am 7. Mai zu einem Early-Bird-Preis von 899 Euro. Der reguläre Verkauf beginnt am 22. Mai mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1099 Euro.

Weitere technische Details und Informationen zum Produkt werden auf der ees Europe 2025 bekanntgegeben.