Gerüchten zufolge erhalten wir dieses Jahr mit dem iPhone 17 Air ein Gerät, das das Design von Smartphones neu definieren könnte. Das iPhone 17 Air soll an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm messen. Damit würde es das iPhone 6 entthronen, das mit 6,9 mm noch den Titel des dünnsten Smartphones von Apple innehat. Die Abmessungen zu kennen ist eine Sache, aber wie wird sich das iPhone 17 Air in der Hand anfühlen? Um in diesen Genuss zu kommen, müssen wir noch bis zum September warten. Bis es so weit ist, zeigt uns Lewis Hilsenteger von Unbox Therapy anhand eines Dummy-Models, wie schlank das Smartphone werden könnte.

iPhone 17 Air Dummy im Hands-on

Hilsenteger zeigt in seinem Video zwar die ganze Bandbreite der iPhone 17 Generation, doch das Dummy-Modell für das iPhone 17 Air sticht mit Abstand am meisten hervor. Als er es in die Hand nimmt, sagt er sofort: „Das fühlt sich futuristisch an“ und macht sich Sorgen, ob es sich verbiegen lässt.

Damit spricht Hilsenteger ein sensibles Thema an. Im Jahr 2014 hatte Apple mit „bendgate“ zu kämpfen, nachdem einige Nutzer festgestellt hatten, dass sich das iPhone 6 Plus bei moderater Krafteinwirkung verbiegen konnte. Doch Gerüchte besagen, dass Apple für das iPhone ein Gehäuse aus Titan und Aluminium verwenden wird, um sicherzustellen, dass es stabil genug ist, um sich nicht zu verbiegen.

Apple entschied sich außerdem, die Displaygröße auf 6,6 Zoll zu beschränken, da man befürchtete, dass ein größeres Display das iPhone 17 Air zu anfällig für Verbiegungen machen würde. Ursprünglich wollte das Unternehmen ein 6,9 Zoll Display verwenden, das von der Größe her mit dem iPhone 17 Pro Max gleichziehen würde.

Hilsenteger wirft auch die Frage auf, wie die Akkulaufzeit des iPhone 17 Air aufgrund des dünnen Designs ausfallen wird. Apple verzichtet jedoch auf Komponenten wie beispielsweise zusätzliche Kameralinsen, um genügend Platz für den Akku zu schaffen. Zudem wird ein effizienteres, von Apple entwickeltes C1-Modem verwendet. Somit stehen die Chancen gut, dass die Akkulaufzeit mit der von aktuellen iPhone-Modellen vergleichbar sein wird.

In dem Video misst Hilsenteger das Dummy-Modell und stellt fest, dass es an der dünnsten Stelle 5,65 mm misst, gegenüber 8,75 mm beim iPhone 17 Pro Max, das er ebenfalls in der Hand hält.

Hier das Video: