In den letzten Wochen wurden allerhand Informationen rund um das neuen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max geleakt. Über die Farboptionen wurde bis dato noch nicht gesprochen. Dies ändert sich am heutigen und mit Sky Blue könnte eine alte bekannte Farbe ins Pro-Lineup zurückkehren.

iPhone 17 Pro: Diese neue Farbe ist im Gespräch

Leaker Main Bu, der in den letzten Wochen bereits allerhand Informationen zum iPhone 17 Pro geteilt hat, meldet sich nun mit einer neuen Einschätzung zu Wort. Glaubt man den Informationen des Leakers, so wird Apple das iPhone 17 Pro in den Farbe „Sky Blue“ anbieten.

Bu schreibt

Quellen aus der Lieferkette bestätigen jedoch, dass mehrere Prototypen des iPhone 17 Pro in verschiedenen Farben hergestellt wurden, wobei Sky Blue derzeit der Spitzenreiter ist. In Prototypen sieht es angeblich noch beeindruckender aus als das beliebte Sierrablau des iPhone 13 Pro, mit einer Helligkeit und Raffinesse, die es unwiderstehlich machen. Sofern Apple nicht in letzter Minute seinen Kurs ändert, wird dies der Star der Launch-Veranstaltung im September 2025 sein.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple dem iPhone 17 Pro eine neue Farbe verpasst. Bereits in den letzten Jahren hat Apple jährlich die Farboptionen des Pro-Lineups regelmäßig angepasst. Besonders interessant wäre es, wenn Sky Blue im selben Jahr auf dem iPhone 17 Pro erscheinen würde, in dem es auch auf dem M4 MacBook Air debütierte. Diese Farbtoption führte Apple vor wenigen Wochen auch bei seinem aktuellen MacBook Air ein. Im Deutschen setzt Apple auf die Bezeichnung „Himmelblau“.