Während Apple Intelligence in den letzten Wochen eher aufgrund von fehlenden Funktionen für Schlagzeilen gesorgt hat, weist Apple nun auf KI-Neuerungen hin, die bereits verfügbar sind. So bewirbt das Unternehmen in einem neuen Video die „Bereinigen“-Funktion, mit der störende Objekte aus einem Foto schnell entfernt werden können.

KI-Radierer rettet Fotos

Die Funktion „Bereinigen“ (im Englischen „Clean Up“) befindet sich in der Fotos-App und wurde entwickelt, um störende Objekte aus einem Foto mit einem Fingertipp zu entfernen. Wir sprechen hier nicht von Weichzeichnen oder Zuschneiden. „Bereinigen“ nutzt Apple Intelligence, um das ungewünschte Objekt zu erkennen und zu entfernen, während das primäre Motiv unberührt bleibt. Das bedeutet, dass es keine seltsamen Flecken oder verpfuschte Umrisse an der Stelle gibt, an der früher beispielsweise der Ellbogen einer Person war.

Apple demonstriert die Funktion in seinem neuen Werbevideo. In dem Video zeigt sich ein junger Mann vor einem Spiegel und spannt seine Muskeln an, während seine Mutter ihn mit dem iPhone fotografieren soll. Später fällt ihm auf, dass sie in allen Fotos im Spiegel zu sehen ist, was nicht ganz seiner Vorstellung von einem präsentierbaren Foto entspricht. An dieser Stelle kommt das „Bereinigen“-Tool ins Spiel. Es entfernt die Spiegelung der Mutter im Hintergrund und rettet damit den nächsten Social-Media-Post.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ihr könnt „Bereinigen“ auf eurem Gerät verwenden, wenn es die folgenden Anforderungen erfüllt: