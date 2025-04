Während das iPhone SE zuletzt eher ein Nischendasein geführt hat, bringt Apple mit dem iPhone 16e frischen Schwung in die Mittelklasse. Erste Verkaufszahlen deuten darauf hin, dass das neue Modell bei Käufern gut ankommt und einen besseren Start hingelegt hat als das iPhone SE 3 im Jahr 2022.

iPhone 16e verdrängt ältere Modelle aus dem Sortiment

Laut Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) entfielen auf das iPhone 16e im ersten Quartal ein Anteil von sieben Prozent an den gesamten iPhone-Verkäufen in den USA. Damit liegt das Modell über der Marktentwicklung des iPhone SE in den letzten Jahren.

Die dritte Generation des iPhone SE wurde im Jahr 2022 veröffentlicht und blieb bis 2024 im Apple-Sortiment, setzte aber noch auf einen Home-Button, ein kleines Display und ein Design, das noch aus der Ära des iPhone 6 stammt.

Das iPhone 16e kommt hingegen mit einem modernen Formfaktor daher und bietet moderne Technik und ein aktualisiertes Design zu einem erschwinglichen Preis. Der Ansatz lockt Käufer an, die sich zuvor für ältere oder preisreduzierte Modelle entschieden haben. Dementsprechend ging der Anteil der älteren iPhones, d. h. der Geräte, die älter als ein Jahr sind, von 32 % im Vorjahr auf 26 % der aktuellen US-Verkäufe zurück.

Das Basis-iPhone 16 gewann im Vergleich zum iPhone 15 ebenfalls an Zugkraft und sichert sich 20 Prozent der Verkäufe, gegenüber 14 Prozent beim iPhone 15 im letzten Jahr. Die Modelle iPhone 16 Pro und Pro Max machten 38 Prozent der Verkäufe aus, gegenüber 45 Prozent beim iPhone 15 Pro und Pro Max.

Die fünf iPhone 16 Modelle zusammen machten 74 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA aus, gegenüber 68 Prozent für die iPhone 15 Reihe im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.