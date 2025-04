Einmal pro Monat fassen wir euch zusammen, welche Neuheiten im Folgemonat auf Disney+ zu sehen sind. Nun hat der Video-Streaming-Dienst bekannt gegeben, was uns im Monat Mai erwartet. Wie in jedem Jahr gehört der Mai ganz der weit, weit entfernten Galaxis! Ob Jedi-Meister oder Sith, ob Rebell oder Kopfgeldjäger – dieser Monat steht ganz im Zeichen der legendären Star Wars Saga. Perfekt also, um die ikonischsten Filme und Serien noch einmal zu erleben oder neue Abenteuer zu entdecken. Von daher „May the Force be with you!“

Disney+: Neustarts

04. Mai

Star Wars: Geschichten der Unterwelt (Star Wars)

14. Mai

Doctor Odyssey – Staffel 1 (Batch 2) (Star)

Abbott Elementary – Staffel 4 (Batch 2) (Star)

15. Mai

The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 2 (Star) Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

16. Mai

Matteo Lane: The Al Dente Special (Star) (OV/UT)

Flintoff (OV/UT) (Star)

19. Mai

National Geographic „Stanley Tucci in Italien“ (National Geographic)

28. Mai

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 8 (Star)

29. Mai

FXs „Welcome to Wrexham” – Staffel 4 (Star) (OV/UT)

Disney+: Neue Katalog-Titel

7. Mai

SuperKitties – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)

9. Mai

Niue – Hoffnung für ein Paradies (National Geographic)

14. Mai

Moon Girls Labor – Staffel 1 (Marvel)

21. Mai

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 3) (Disney)

28. Mai