Wenn Apple iOS 19 auf der diesjährigen WWDC vorstellt, wird es einige Designänderungen geben, bei denen es nicht nur um das Aussehen gehen soll. Eine davon betrifft die Suchleiste in Apps. Diese wird laut dem Leaker Jon Prosser in den unteren Bereich wandern, was insbesondere bei größeren iPhones für mehr Bedienkomfort sorgen dürfte.

Apples Suchleiste wandert nach unten

Seit Jahren befindet sich in den meisten Apps die Suchleiste in iOS ganz oben. Das war bei kleineren Displays sinnvoll, aber als die iPhones größer wurden, entwickelte sich das Erreichen des oberen Bereichs zur Fingerakrobatik. Jeder, der ein iPhone Pro Max mit einer Hand bedienen will, weiß, wie umständlich das sein kann.

iOS 19 soll das Ganze umdrehen. So wandert die Suchleiste laut Jon Prosser an den unteren Rand des Bildschirms, genau dorthin, wo der Daumen gewöhnlich ruht. Prosser präsentiert das neue Design in seinem aktuellen iOS 19 Mockup-Video. In dem Video zeigt er unter anderem, dass das Suchfeld in der Nachrichten-App nun am unteren Rand positioniert ist. Das Gleiche gilt für andere Apps wie Musik und den App Store, die zudem eine neue „TabView“ am unteren Rand erhalten sollen.