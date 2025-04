Nachdem Unbox Therapy gestern in einem Video das iPhone 17 Lineup in Form von einigen Dummy-Modellen präsentiert hatte, bietet uns heute der Leaker Sonny Dickson einen weiteren Blick auf die nächste iPhone-Generation. Die Bilder zeigen die gesamte Produktpalette, einschließlich des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in den Farboptionen Schwarz und Weiß.

Neue iPhone 17 Dummy-Modelle

Eines der hervorstechenden Details ist das Kamera-Layout. Frühe Leaks hatten angedeutet, dass die Pro-Modelle unabhängig von der Farbe des Smartphones eine schwarze Kameraleiste haben würden. Diese neueren Dummy-Modelle zeigen jedoch, dass Apple bei farblich abgestimmten Kameraleisten bleiben wird. Wer ein weißes iPhone 17 Pro kauft, erhält auch eine weiße Kameraleiste. Schwarze iPhones bekommen die bekannte schwarze Kameraleiste.

Beim Basis iPhone 17 sollte man keine großen Designänderungen erwarten. Das Modell scheint in die Fußstapfen des letztjährigen iPhone 16 zu treten und das gleiche Design zu übernehmen.

Das iPhone 17 Air könnte hingegen Apples Design von Smartphones neu definieren. Basierend auf geleakten Informationen wird erwartet, dass das iPhone 17 Air an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm dick sein wird. Was die Kameraausstattung angeht, trifft Apple eine mutige Entscheidung: eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera. Das weicht zwar von den Multi-Kamera-Systemen der anderen Top-iPhone-Modelle ab, aber Apples computergestützte Fotografie wird hier wahrscheinlich kompensieren und für gute Ergebnisse sorgen. Letztendlich ist der Schritt notwendig, um das schlanke Profil zu erreichen. Untergebracht ist die Kamera beim iPhone 17 Air in einer horizontalen Kameraleiste. Wie beim iPhone 17 Pro und Pro Max ist auch hier die Kameraleiste farblich auf das Smartphone-Gehäuse abgestimmt.